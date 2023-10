Mtel inženjeri učesnici na Oracle konferenciji

Na HrOUG konferenciji biće predstavljena Mtel aplikacija

Najveće okupljanje Oracle zajednice u regionu, HrOUG konferencija održava se u Rovinju i trajaće do 20. oktobra ove godine.



Konferencija okuplja preko 500 profesionalaca iz oblasti Oracle tehnologija a u tri dana održaće se oko 80 stručnih predavanja. Jedno od predavanja će održati i inženjeri iz kompanije Mtel koji će predstaviti aplikaciju za tehnički pregled i inspekciju kvaliteta obavljenih radova na udaljenim lokacijama.



ARTIC (Advanced Remote Technical Inspection and Control) aplikacija je rezultat internog razvoja u m:tel-u, razvijena je korištenjem Oracle Apex razvojnog alata nad Oracle Database bazom podataka.



ARTIC aplikacija biće predstavljena učesnicima HrOUG konferencije gdje će publika iz regiona biti u prilici da se uvjeri u prednosti i kvalitet same aplikacije, odnosno pouzdanog sistema za monitoring radova sa kojim su pojednostavljene procedure tehničkog nadzora i smanjeni poslovni troškovi.