„Dani Jagoša Markovića u Narodnom pozorištu Republike Srpske“ od 5. do 7. aprila

Publika Narodnog pozorišta Republike Srpske imaće priliku da, u okviru manifestacije „Dani Jagoša Markovića“ od 5. do 7. aprila ove godine, uživa u tri dramska komada koja je režirao ovaj proslavljeni pozorišni reditelj.

U znak sjećanja na prerano preminulog reditelja, manifestaciju će 5. aprila otvoriti predstava „Vrat od stakla“, u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta, 6. april je rezervisan za predstavu „Ćelava pevačica” Centra za kulturu Tivat, dok će ovaj mini festival zatvoriti „Urnebesna tragedija” u koprodukciji Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta RS – 7. aprila.

„Dani Jagoša Markovića” radost su za glumce, brojne umjetnike, a najviše za banjalučku publiku, poručila je direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.

„Danas, iako tužnim povodom, ponosni smo što ćemo biti nosioci i organizatori mini festivala posvećenog prerano preminulom Jagošu Markoviću o kojem se puno govorilo u posljednjih nekoliko mjeseci, a opet ne dovoljno. Zahvalila bih kompaniji m:tel za nesebičnu podršku i oslonac Narodnom pozorištu Republike Srpske, gđi Jeleni Trivan što je omogućila da ova kuća radi na predstavi koju potpisuje Jagoš Marković i tako uđe u njegovu veliku porodicu, te za partnerstvo i podršku da se ’Dani Jagoša Markovića’ održe u Banjaluci. U periodu od 5. do 7. aprila slavićemo pozorište upravo onako kako ga je slavio Jagoš. Slavio je život kroz pozorište, ali i pozorište kroz život“, naglasila Grbićeva.

Kompanija m:tel dio je svih važnijih kulturnih događaja. Kao ponosni pokrovitelj mnogih kulturnih, sportskih, obrazovnih i svih drugih manifestacija, m:tel je dugogodišnji prijatelj i Narodnog pozorišta Srpske, pa i predstojećih „Dana Jagoša Markovića“ u Banjaluci.

Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan rekla je da je ovo prvi festival na prostoru bivše Jugoslavije koji se održava u čast Jagoša Markovića, iako je režirao u cijeloj regiji.

„Razlog za to je što je Jagoš Marković pred smrt poželeo da režira u Narodnom pozorištu Republike Srpske oduševljen glumačkim ansamblom. Tako je nastala predstava ’Urnebesna tragedija’ u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu, i to zahvaljujući m:tel-u. Tako se banjalučko pozorište upisalo u mapu najvećih pozorišta u kojima je režirao Jagoš Marković, a sada i prvo pozorište u kojoj će se igrati predstave Jagoša Markovića iz tri zemlje i to opet na inicijativu m:tel-a i Narodnog pozorišta Srpske. Naravno, svega toga ne bi bilo da ovo pozorište nije zaista jedno od najprestižnijih u regiji i zato mu sa zakašnjenjem čestitam i Sretenjski orden koji su dobili od predsednika Srbije“, izjavila je Trivan.

Marković je bio jedan od najistaknutijih pozorišnih reditelja u regionu. Prvu predstavu kao vunderkind režirao je kao devetogodišnjak, uz svesrdnu podršku tadašnjeg pozorišnog „mentora” Vanje Popovića. Već u šesnaestoj godini dolazi u Beograd, upisuje režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti, gdje je diplomirao u klasi prof. Borjane Prodanović i Svetozara Rapajića. U Narodnom pozorištu u Beogradu, čiji je stalni reditelj bio od 2008. godine, Jagoš Marković režirao je, po nepisanom pravilu dugovječne predstave, najznačajnije naslove svjetske i domaće klasike.

Karte za predstave u okviru „Dana Jagoša Markovića“ biće u prodaji od 21. marta, na biletarnici Narodnog pozorišta Republike Srpske.