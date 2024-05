HBO Max postao je Max – uživajte u najboljim sadržajima putem m:tel-a

Od 21. maja uživajte u unaprijeđenoj platformi s novim funkcionalnostima, potpuno novim pričama i više svjetova zabave

Izvor: m:tel

Od 21. maja 2024. godine HBO Max postao je Max i donosi sve što volite da pratite putem ove platforme, uključujući i Warner Bros., Cartoon Network i DC Universe, uz nezaobilazne sportske događaje uživo i sadržaje omiljenih brendova kao što su Discovery, TLC i HGTV. Uz to, moći ćete pratiti svaki trenutak Olimpijskih igara Pariz 2024.

Kao i do sada, svi m:tel IPTV korisnici koji imaju dodatni paket TV programa HBO Premium ili HBO Premium HD moći će odmah gledati i Max sadržaje u okviru svog paketa.

Doživite više kultnih serija, filmskih hitova, sporta uživo, reality-ja, dokumentaraca, uz Max od 21. maja. Lansiranje Maxa obilježeno je povratkom dugo iščekivane HBO Original serije „Zmajeva kuća“ čija će premijera na Maxu biti 17. juna. Naslovi dostupni od prvog dana su „Dina: Drugi dio” (Dune: Part Two), „Barbie” (Barbie), „Wonka” (Wonka) i Harry Potter filmove. Premium serije uključuju HBO Originale „The Last of Us“, „Bijeli lotos” (The White Lotus), „Euforija” (Euphoria), „Pravi detektiv: Zemlja tmine” (True Detective: Night Country), „Simpatizer” (The Sympathizer) kao i „Bez oduševljenja, molim” (Curb Your Enthusiasm). Takođe, na Maxu će biti dostupni kultni naslovi poput „Prijatelja” (Friends) kao i obožavateljima omiljene Discovery serije poput „90 dana do vjenčanja” (90 Day Fiancé), „Šef poslastičarnice” (Cake Boss), „Zlatna groznica” (Gold Rush) i „Goli i prestrašeni” (Naked and Afraid).

Kako preći na novu aplikaciju?

1. Kada otvorite aplikaciju HBO Max (na telefonu, laptopu, računaru ili pametnom televizoru), od vas će biti zatraženo da preuzmete aplikaciju Max. Ukoliko gledate putem hbomax.com, automatski ćete biti preusmjereni na max.com.

2. Vaši podaci za prijavu i plaćanje na Max ostaju isti kao za HBO Max.

3. Vaši profili, istorija gledanja i Moja lista biće prebačeni na Max nalog kako biste nesmetano nastavili gledanje.

Uputstvo za pristup Max aplikaciji, aktivaciji i registraciji putem Moj m:tel portala pogledajte na Blogu kompanije m:tel.

Za sve dodatne informacije pozovite naš Kontakt centar na 0800 50 000.