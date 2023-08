TESTIRALI SMO GALAXY Z FOLD 5: Fantastičan telefon, ali Samsung nešto mora da promijeni

Testirali smo najnoviji savitljivi telefon kompanije Samsung. Šta je novo, šta nudi i kakvi su naši utisci - pročitajte u nastavku.

Izvor: Stefan Stojanović

Za kompaniju Samsung postoje dva važna datuma u godini - prvi je premijera telefona Galaxy S serije, a drugi je zvanično predstavljanje savitljivih Galaxy Z uređaja. Galaxy S23 telefone smo testirali prije nekoliko mjeseci, a sada se na našem testu našao i Galaxy Z Fold5.

Južnokorejski tehnološki gigant se nije oglušio o zahtjeve korisnika koji su tražili promjenu dizajna ovog nimalo jeftinog uređaja, te je upravo ova stavka ono po čemu se novi telefon na preklop izdvaja.

Tu su i još bolje performanse koje će kupci itekako moći da osjete, ali i neke stvar koje Samsung nije želio da mijenja u odnosu na prošlogodišnji model. Zato, hajde da vidimo šta je to novo i šta Galaxy Z Fold5 ima da ponudi.

Samsung Galaxy Z Fold 5 DIZAJN

Dimenzije: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm / 154,9 x 129,9 x 6,1 mm

Težina: 253 g

Materijal: Armor aluminijum, staklo

Zaštita: IPX8, Gorilla Glass Victus 2

Zvučnici: Stereo

SIM: Dual Nano-SIM, eSIM

Ostalo: USB-C (USB 3.2), NFC

Ono što je najprimetnije i što najviše pozdravljamo jeste poboljšana šarka novog Galaxy Z Fold telefona. Iako ne zvuči toliko bitno, šarka je zapravo ključni dio koji omogućava savitljivim telefona da postoje, a u ovom slučaju, Samsung je uspio da je učini 10 grama lakšom, ali i da omogući da se novi model sklapa potpuno ravno.

Ovim je ispravljena najveća zamjerka korisnika, pa ekran poklopca u sklopljenom stanju više nema nagib, a više nema ni procjepa između dve polovine telefona, što će nesumnjivo uticati na njegovu otpornost, pogotovo na mjestima kao što su plaže, gde je postojao rizik da pijesak dospije do unutrašnjeg ekrana i ošteti ga. Naravno, telefon sada izgleda mnogo modernije, ali je i udobniji za držanje u ruci.

Izvor: Stefan Stojanović

Ono što smo očekivali i što se nije menjalo jeste fantastična izrada i izbor vrhunskih materijala. Galaxy Z Fold5 izrađen je od otpornijeg Armor aluminijuma, a ekran poklopca i poleđinu štiti najnaprednije Gorilla Glass Victus 2 staklo, za koje kompanija Corning kaže da može da izdrži pad na beton sa visine od 1 metra! Tu je IPX8 sertifikacija otpornosti na vodu, a iako je prašini i sitnim česticama sada mnogo teže da dospiju do unutrašnjeg ekrana, one i dalje mogu da se nađu u samoj šarki i izazovu probleme, pa je upravo to razlog zašto "X" stoji u oznaci otpornosti.

Poleđina se nije značajno menjala, ali i nema previše stvari koje su mogle da budu drugačije. Ostrvo kamere je i dalje u obliku pilule, s tim da su moduli kamera sada blago izbačeni iznad ravni, a blic izmješten sa istog i premešten na stranu. Okviri su ravni, baš kao što kruže glasine da će to biti slučaj sa Galaxy S24 modelima, a na njima se na vrhu i dnu uređaja nalaze rupice sistema stereo zvučnika i rupice mikrofona, dok desni bok krije tastere za kontrolu jačine zvuka, kao i POWER dugme koje ujedno služi i kao skener otiska prsta. Levi bok je gotovo prazan, a jedino što se na njemu nalazi jeste fiokica za SIM kartice koju kupci i neće morati da otvaraju ako žele da se povežu na mrežu preko eSIM digitalne kartice.

Vidi opis TESTIRALI SMO GALAXY Z FOLD 5: Fantastičan telefon, ali Samsung nešto mora da promijeni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Korišćenje Galaxy Z Fold 5 telefona je veoma udobno kada se koristi sa dve ruke, dok je njegova debljina i dalje osjetna u sklopljenjom stanju. Šarka dozvoljava otklapanje i korišćenje uređaja pod različitim uglovima, a u zavisnosti od aplikacije, nekada može biti veoma korisno držati ga u takvim položaju zahvaljujući dodatnim elementima.

Mogućnost korišćenja odgovarajuće S Pen pametne olovke postoji, ali korisnici će za nju morati da izdvoje dodatan novac. Takođe ne postoji mjesto u koje se ona može smestiti kao što je to slučaj na Galaxy S23 Ultra modelu, ali Samsung je za te potrebe napravio posebnu futrolu koja rješava problem, ali i povećava debljinu uređaja. Iskustvo korišćenja je očekivano odlično - na to nas je južnokorejska kompanija već navikla - međutim, ako nešto treba da zamjerimo, onda je to nemogućnost korišćenja olovke na ekranu poklopca, već je svaki put neophodno otklopiti uređaj.

Izvor: Samsung

Ne treba zaboraviti ni zvučnike koji su, čini nam se, ove godine unaprijeđeni. Drago nam je da vidimo istinski stereo sistem, sa drajverima koji "pucaju" sa strane, a ne hibridnu varijantu u kojoj je upotrebljena slušalica umjesto posebnog zvučnika. U praksi, ovo znači da je zvuk prilično glasan, odlično izbalansiran, sa dobrim srednjim i visokim tonovima, kao i određenim prisustvom basa.

Nažalost, moramo da se dotaknemo i jedne nezgodne teme. Iako Samsung nije prva kompanija koja je na tržište izbacila telefon na preklop, svakako je najuspješnija i mnogi je smatraju tvorcem ove struje uređaja koji su sve popularniji. Imajući takve epitete u vidu, pomalo nam je neshvatljivo da je južnokorejski gigant olako dozvolio konkurenciji da ga sustigne, a u mnogim segmentima i prestigne. Konkretno, kada je dizajn u pitanju, sa svojih 13,4 mm debljine u sklopljenom stanju, Galaxy Z Fold5 je jedan od najdebljih uređaja koje potrošači mogu da kupe, pa na ovom polju, uprkos unapređenoj šarki, i dalje izgleda prilično zastarjelo i nudi osjetno gori osjećaj kada se koristi jednom rukom. Ostalih stavki ćemo se dotaći u daljem tekstu.

Samsung Galaxy Z Fold 5 EKRAN

Ekran: LTPO AMOLED

Dijagonala (ekran poklopca): 6,2 inča

Dijagonala (unutrašnji ekran): 7,6 inča

Rezolucija (ekran poklopca): 904 x 2.316 piksela

Rezolucija (unutrašnji ekran): 1.812 x 2.176 piksela

Brzina osvježavanja (ekran poklopca): Od 48 do 120 Hz

Brzina osvježavanja (unutrašnji ekran): Od 1 do 120 Hz

Osvjetljenje (ekran poklopca): Do 1.750 nita

Osvjetljenje (unutrašnji ekran): Do 1.750 nita

Prikaz: HDR10+

Izvor: Stefan Stojanović

Na papiru, Samsung gotovo ništa nije menjao kada su ekrani u pitanju. Na raspolaganju je isti Dynamic AMOLED 2X ekran poklopca od 6,2 inča, kao i savitljivi AMOLED 2X unutrašnji displej od 7,6 inča. Rezolucije ekrana su ostale isti u odnosu na prethodnika, iste su brzine osvježavanja, a isti je i odnos stranica.

Međutim, kako je veći nivo osvjetljenja jedina promena, smatramo da više od toga i nije trebalo, jer su oba ekrana fantastična u kvalitetu prikaza, što je pogotovo tačno kada je unutrašnji displej u pitanju. Nismo imali nikakvih problema pri korišćenju telefona na direktnoj sunčevoj svjetlosti. Boje su živopisne, crna je zaista crna, prikaz je oštar, skrolovanje je svilenkasto glatko, a tu je i podrška za HDR10+ prikaz sadržaja za sve one koji žele da gledanje podržanih filmova i serija podignu na viši nivo.

Izvor: Stefan Stojanović

Međutim, moramo da se vratimo na konkurenciju, odnosno da spomenemo odnos stranica ekrana poklopca za koji smatramo da nije idealan. Savitljivi uređaji ostalih proizvođača su uspjeli da "unormale" ovu karakteristiku tako da prednja strana telefona svojim dimenzijama podsjeća na regularne modele. Međutim, odnos stranica od 23,1:9 je previše visok i uzak za naš ukus, zbog čega je kucanje poruka umijelo da bude skučeno.

Dodatno, iako smo vremenom usjpeli da ignorišemo ugib na sredini unutrašnjeg ekrana, vidno je da je ovo još jedna karakteristika po kojoj Samsung zaostaje. Zaista se nadamo da će kompanija ovo ispraviti već sljedeće godine, jer bi takav potez nesumnjivo imao veliki uticaj na korisničko iskustvo.

Samsung Galaxy Z Fold 5 PERFORMANSE i SOFTVER

Čipset: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Procesor: Osmojezgarni - 1 x Cortex-X3 (3,36 GHz), 2 x Cortex-A715 (2,8 GHz), 2 x Cortex-A710 (2,8 GHz), 3 x Cortex-A510 (2,0 GHz)

Grafika: Adreno 740

RAM: 12 GB, LPDDR5X

Interna memorija: 256 / 512 / 1024 GB, UFS 4.0

Korisnički interfejs: One UI 5.1.1

Operativni sistem: Android 13

Izvor: Stefan Stojanović

Jedna od stvari po kojoj konkurencija ne može da nadmaši Galaxy Z Fold5 jesu performanse. U grudima ovog modela kuca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ekskluzivna verzija najmoćnijeg čipa današnjice, sa većom brzinom takta od regularnog čipa koji se nalazi u brojnim aktuelnim flagship uređajima.

Iako sumnjamo da će iko primetiti razliku, blaga prednost u odnosu na najbolje postoji, a to znači da je korišćenje ovog telefona besprekorno brzo. Bilo da je u pitanju kretanje kroz interfejs ili skrolovanje kroz Instagram, svakodnevni zadaci nimalo neće namučiti ovaj čip, a brzina kadrova u sekundi će ostati zakucana. Ipak, oni koji to pokušaju da procesor namuče najzahtjevnijim zadacima, poput aplikacija za obradu videa ili mobilnih igara, biće prezadovoljni performansama koje ovaj Samsung model nudi.

Zapravo, smatramo da je Galaxy Z Fold5 najkompletniji i najraznovrsniji uređaj koji se može pronaći na tržištu. Ukoliko želite da ga koristite kao običan telefon - možete. Ukoliko želite da ga koristite kao tablet - možete. Međutim, ono što se nama posebno sviđa jeste mogućnost korišćenja u svojstvu računara zahvaljujući DeX režimu. Sve što vam je potrebno jeste odgovarajući kabl ili adapter, nakon čega posao možete prenijeti na veliki ekran. Ukoliko ga povežete sa bluetooth kontrolerom, takođe može da posluži i kao svojevrsna gejming konzola, pogotovo ako na to dodate emulatore.

Hardver na stranu, najveća snaga Samsung telefona je u softveru i to vidimo kao najveći razlog za popularnost koju uživa na tržištu. Jednostavno, One UI, u ovom slučaju 5.1.1 verzija koja se zasniva na Android 13 operativnom sistemu, nudi pregršt korisnih opcija i dodataka koji se ne mogu pronaći na drugom mjestu, a to je pogotovo korisno kod savitljih telefona na kojima je multitasking posebno izražen. Naravno, ne treba zaboraviti ni obećanje da će kupci dobiti četiri nove verzije Android-a, pet godina sigurnosnih zakrpa, kao i da će to biti učinjeno veoma brzo nakon lansiranja nove verzije operativnog sistema.

Više o kamerama, bateriji i cijeni pročitajte na sljedećoj strani.