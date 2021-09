Konačno opcija koju su svi čekali: Trebalo im je više od četiri godine, ali sada je ova konzola kompletna

Povezivanje bežičnih (Bluetooth) slušalica na vaš telefon, laptop, tablet ili konzolu normalna je stvar, godinama unazad. Osim za Nintendo Switch korisnike. Sada se i to mijenja.

Nažalost, sve ono čemu su se korisnici nadali: 1080p ekran, 4K podrška, novi, moćniji čip, podrška za Bluetooth slušalice je izostalo, i najvjerovatnije se čuva za narednu generaciju, koja će imati mnogo više od kozmetičkih promjena.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.



For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDupic.twitter.com/6J5xcDl5kU