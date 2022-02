Nova opcija na Instagramu: Lajkujte storije bez slanja poruke

Sad i vi možete da lajkujete "stori", da to njegov autor vidi, ali da ne pošaljete DM, kao do sada.

Kompanija Instagram obećala je da će učiniti poruke svojim primarnim fokusom ove sezone i to je upravo tema jedne od najznačajnijih promena do sada, mada je većinu korisnika ovih dana najviše zaokupila priča oko toga hoće li se ili neće Instagram povući iz Evrope...

I dok to niko ne zna, Instagram priče dobile su izmjenu koja će omogućiti da se kreatoru nekog sadržaja objavljenog u okviru Priče (Story) pokaže pažnja, a da to ne zakrči njegov Inbox.

Dobra vijest je da je Story like stigao i do nas, a vjerujemo i do svih korisnika Instagram aplikacije i da ga je moguće koristiti već sad.

Mnogima su Instagram DM sandučići zatrpani obavještenjima o porukama i da bi se taj pritisak na pojedine autore smanjio platforma je reakciju na priče u formi lajka izmjestila izvan DM-a, a ipak omogućila pratiocima da reaguju na "priču" ("story") i pokažu podršku svom omiljenom autoru.

Ikonica srca tj. novog Instagram lajka na stori smještena je pored aviončića na samoj objavi priče i tapom na nju autoru se šalje podrška bez opsjedanja njegovog DM inboks. Da bi se lajk opozvao i da ga autor priče ne vidi potrebno je samo još jednom dotaći istu ikonicu i gotovo!

Obavještenje o lajku će se pojaviti samo kreatorima priča i to u pregledaču Stories performansa, kojem ne može da pristupi niko drugi. Dodavanje lajka je počelo 14. februara i to je opcija koja se aktivira serverski tj. morate da sačekate da vam bude dodata, a ne zavisi od ažuriranja same aplikacije, koja u februaru dobija nove verzije gotovo svakodnevno.

U našoj galeriji slika imate mogućnost da vidite kako izgledaju lajkovi za priče i kako Instagram na srpskom obavještava svoje korisnike o ovoj novoj opciji.

