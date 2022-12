Kripto rudari vraćaju svoje mašine zbog nemogućnosti otplate dugova

Mašine za rudarenje kriptovaluta su izgubile čak 85% vrijednosti u posljednjih godinu dana.

Izvor: Unsplash

Kripto zima ne pokazuje znake popuštanja i pogađa svaku osobi i organizaciju uključenu u industriju. Pokazalo se da je ovo posebno izazovno vreme za kripto zajmodavce, koji se suočavaju sa rudarima koji ne mogu da vrate milione dolara koje su pozajmili, pa umjesto toga moraju da se oproste od svojih mašina za rudarenje kriptovaluta koje su stavili kao zalog.

Kako izvještava Bloomberg, tokom vrhunca pomame za kriptovalutama, kada je Bitcoin bio blizu 69.000 dolara, a profitne marže bile čak 90%, rudari su prikupili čak 4 milijarde dolara od finansiranja rudarske opreme. Kompanije su davale ogromne pozajmice za opremu i izgradnju farmi za rudarenje, ali kako kaže Itan Vera, glavni operativni direktor kompanije Luxor Technologies: "Rudari su diktirali mnoge uslove, pa je veliki broj finansijera odobrio pozajmice u kojima su samo mašine za rudarenje kriptovaluta bile zalog".

Ipak, stvari su otada krenulo nizbrdo. Nakon TerraUSD kolapsa i propadanja kompanije FTX, preduzeća otpuštaju osoblje, a Bitcoin je u trenutku pisanja pao na 16.800 dolara. U prilog ne ide ni energetska kriza, kao ni novi Ethereum protokol koji je ukinuo rudarenje ove kriptovalute.

Izvor: Google

Kolaps tržišta doveo je do toga da mnoga preduzeća nisu u mogućnosti da otplate svoje dugove. Očekuje se da kompanija Iris Energy neće moći da vrati zajam od 108 miliona dolara, koliko duguje New York Digital Investment Grupi, od kojih je većina obezbjeđena zalogom rudarskih mašina. BlockFi, koji je već proglasio bankrot, duguje istom zajmodavcu 54 miliona dolara, dok mu Core Scientific, koji je upozorio na potencijalni bankrot, duguje 39 miliona dolara.

Neke kompanije, uključujući Stronhold Digital Mining, bile su primorano da se oslobode desetina hiljada mašina za rudarenje kako bi smanjile dugove, ali najveći problem koji zajmodavci imaju jeste da su te mašine izgubile čak 85% vrijednosti u odnosu na novembar prošle godine. Da stvar bude gora, čak 75% računarske snage za čitavu Bitcoin mrežu dolazi od strane privatnih kompanija koje ne moraju da otkrivaju zajmove u kojima su založene mašine, pa se očekuje sve veći broj neispunjavanja obaveza.

Neke organizacije su odlučile da prestanu da plaćaju dugove, iako su i dalje u mogučnosti da do čine, jer mašine koje su založili sada vrijede manje od preostalih plaćanja. "Mogla bi biti ekonomska odluka da se odustane od finansijskih dogovora", kaže Vera. "Rudari su fokusirani na to kako da prežive narednih šest mjeseci, a ne na to da li će im zajmodavac trebati u narednih pet godina".

Pogledajte kako je jedan kripto rudar grijao bazen svojim mašinama: