MIUI 14 stigao na prve Xiaomi telefone

Stabilna verzija MIUI 14 korisničkog interfejsa je dostupna za prve uređaje koji će pokretati ovaj operativni sistem na globalnom tržištu.

Izvor: Weibo / MIUI

Na premijeri koja je održana 11. decembra prošle godine, kompanija Xiaomi je, pored Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro telefona, predstavila i MIUI 14 korisnički interfejs koji će se uskoro naći na mnogim modelima ove kompanije. Kako kineski gigant nije objavio listu uređaja koji će dobiti novi softver, kao ni okvirne datume, izgleda da će svaka nadogradnja biti iznenađenje, a prvi takav slučaj se upravo desio, jer su Xiaomi 12 telefoni za globalno tržište dobili najnoviju MIUI verziju, zasnovanu na Android 13 operativnom sistemu.

Kako navodi The Update Box, MIUI 14 je isključivo dostupan za Xiaomi 12 model, odnosno još uvijek nije stigao na Xiaomi 12 Pro, a stabilna verzija korisničkog interfejsa za globalno tržište je trenutno dostupna za OTA preuzimanje samo na uređajima koji su prijavljeni na Mi Pilot Program. Nadogradnja čak uključuje sigurnosnu zakrpu za januar 2023.

Za one koji su nestrpljivi, važno je znati da je novi softver trenutno dostupan kao Recovery ROM, pa ga svi koji to žele mogu sami skinuti i instalirati na svoj uređaj. Iako ovo nije previše rizična procedura, ne preporučujemo ga korisnicima koji nisu ranije koristili Mi Flash Tool. Ipak, za one koji su svjesni rizika, uputstvo i link možete pronaći na The Update Box sajtu.

Xiaomi još uvijek nije globalno predstavio MIUI 14, ali očekujemo da će se to desiti na premijeri Xiaomi 13 uređaja za svjetsko tržište. Još uvek nije poznat datum ovog događaja, ali pretpostavljamo da će biti održan u februaru ili martu.

Novi MIUI donosi pregršt vizuelnih promena, nekoliko novih funkcija i poboljšano povezivanje uređaja. Kako tvrdi Xiaomi, novi korisnički interfejs ima lakši firmver u odnosu na prethodnika i dolazi sa unapređenom arhitekturom sistema za bolje performanse i efikasnost.