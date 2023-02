Realme GT Neo5: Telefon sa najbržim punjenjem na svijetu - od 0 do 100 odsto za manje od 10 minuta

Od 0 do 20 odsto za samo 80 sekundi, moćni Snapdragon 8+ Gen 1, glavna kamera od 50 MP i izuzetno povoljna cijena.

Kompanija realme je zvanično lansirala svoj novi flagship pametni telefon - realme GT Neo5 - koji je ujedno i prvi uređaj koji je kompanija predstavila ove godine. Iako dolazi sa vrlo interesantnim dizajnom i izuzetno sposobnim hardverom, glavna odlika ovog modela je brzo punjenje od nevjerovatnih 240 W - najveća snaga punjenja ikada viđena na telefonu.

Kako bi stvari stavili u perspektivu svakodnevnog korišćenja, ovo znači da će korisnici, koji potpuno isprazne svoj uređaj, moći da napune bateriju od 4.600 mAh do 20% za samo 80 sekundi, odnosno do 50% za 4 minuta, odnosno do 100% za nevjerovatnih 9,5 minuta.

Naravno, za ovakvo vrijeme je potreban i izuzetno moćan punjač, a realme je kupcima svog novog telefona obezbijedio dvostruki GaN adapter iznenađujuće malih dimenzija, kao i poseban USB-C kabl koji je sposoban da bezbjedno isporuči 20V/12A snage.

Ukoliko su kupci zabrinuti da li je ova snaga punjenja bezbjedna na duge staze i kako utiče na zdravlje baterije, kompanija tvrdi da je u testovima pokazano da baterija može da izdrži 1.600 ciklusa punjenja prije nego što njen kapacitet padne na 80% - što je preko četiri godine prosječnog korišćenja. Takođe, realme je razvio sistem hlađenja sa 8 komponenti, zahvaljujući kojem se telefon zagrijavao ne više od 10 °C tokom punjenja, a tu je i TUV Rheinland sertifikat koji potvrđuje bezbednost.

Realme GT Neo5 specifikacije i cijena

Srećom, iako je glavna odlika, brzina punjenja nije jedina vrlina ovog realme GT Neo5 telefona. Na prednjoj strani se nalazi veliki AMOLED ekran, dijagonale 6,74 inča i rezolucije 1.240 x 2.772 piksela, koji se osvježava brzinom od 144 Hz, osvjetljava do zavidnih 1.400 nita i donosi 10-bitnu dubinu boja, odnosno mogućnost prikazivanja HDR10+ sadržaja. Tu je i podrška za registrovanje dodira do 1.500 puta u sekundi, što je u rangu sa najboljim gejmerskim telefonima današnjice.

realme nije upotrebio najnoviji Snapdragon 8 Gen 2 čipset, ali je tu i dalje izuzetno sposobni Snapdragon 8+ Gen 1, koji će nesumnjivo osigurati odlične performanse u najzahtjevnijim zadacima, a samim tim i u svakodnevnom radu, pa će korisnici biti sigurni da će godinama imati mogućnost da igraju grafički najintenzivnije naslove na Google Play prodavnici.

Na poleđini uređaja se nalazi sistem od tri kamere. Glavna je IMX890 senzor od 50 megapiksela, veličine 1/1,56 inča, f/1.88 otvora blende, veličine piksela od 1,0 µm, koji ima sposobnost spajanja četiri piksela u jedan kako bi uhvatio više svjetla u noćnim uslovima. Nažalost, kompanija je za sekundarne senzore izabrala prilično neinspirativnu ultraširokougaonu kameru od 8 MP, odnosno makro senzor od 2 MP.

realme GT Neo5 dolazi u tri boje - bijela, crna i ljubičasta - a pored modula kamere posjeduje osvjetljeni pravougaonik koji mu, iako je sitan detalj, daje prilično upečatljiv izgled. Dostupan je u konfiguraciji od 16 GB RAM i 256, odnosno 1024 GB interne memorije, po cijeni od 3.199 juana (oko 440 evra), odnosno 3.499 juana (oko 480 evra).

Za one koje ne zanima najbrže punjenje na svijetu, postoji i verzija koja se puni snagom od (i dalje impresivnih) 150 W, koja dolazi sa 256 GB interne memorije i ponudom RAM od 8, 12 i 16 GB, po najnižoj ceni od 2.499 juana (oko 340 evra). Nažalost, još uvijek nema informacija da li će se i po kojoj cijeni pojaviti na našem tržištu.

