Netflix zabranio dijeljenje lozinki, pa izgubio milion korisnika

Nakon odluke da španskim pretplatnicima zabrani dijeljenje lozinki, čak milion pretplatnika je otišlo sa platforme.

Kada je Netflix početkom godine zabranio dijeljenje lozinki u Španiji, nije ni slutio da će to dovesti do masovnog egzodusa korisnika, međutim, upravo to se desilo. Vjerovali ili ne, čak milion pretplatnika iz ove zemlje je napustilo platformu tokom prvog kvartala 2023. godine.