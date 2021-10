PIKSI SAOPŠTIO SPISAK - "MENI NIKO NE SASTAVLJA TIM": Srbija će igrati najlepše, pobedićemo Portugal!

"To je to u principu. Ide sve to dobro i biće to sve dobro", zaključio je Dragan Stojković Piksi.

O nacionalnom stadionu, novom centru FSS, srpskom fudbalu...

"To je moranje, jedna zemlja mora da ima nacionalni stadion. Ne mora da se zove nacionalni, ali mora da ima objekat reprezentativnog kvaliteta. Ja bar očekujem do 2025. da ga imamo. Razgovore koje sam imao sa relevantnim ljudima, uverili su me da ćemo do 2024. to napraviti i da ćemo biti ponosni na jedan objekat te vrste. U planu je i da se sazida administrativni centar FSS, u fazi smo traženja lokaliteta. Već je to na stolu i FSS će već da odluči gde i kako, pošto novac nije problem. A FSS mora da ima administrativni centar sa svim onim što FIFA i UEFA traže. Generalno, mislim da nam fudbal ide dobro", počeo je Stojković, a onda proširio priču.

"Daću sebi slobodu da prokomentarišem, već i domaći i klupski fudbal idu dobrom putanjom i ne smemo to sad da propustimo. Ponovo apostrofiram suđenje koje je na visokom nivou. Nema više saopštenja, nema ružnih reči, da se upire prst u nekoga zbog nekog tvog poraza... Sve su to pozitivne stvari i nema više nameštenih utakmica i sumnjivih rezultata. To je prošlost i moramo da sve učinimo da se tako nastavi. A to su sve normalne stvari, ali moramo da kažemo jer ranije nije to bio slučaj. Vidim da se igra otvoren fudbal, napadački i to je ono što srpski fudbal treba da neguje i da kroz takvu igru i ponašanje vrati veru kod ljude, koji će sutra doći na stadion kao što je nekada bilo. Opet, Zvezda i Partizan, juče su imali super rezultate, ti koeficijenti koji se broje su jako važni i koji će doneti neke plodove za godinu-dve dana."