Željezničar predstavio veliko pojačanje: Veznjak iz Hajduka stigao na Grbavicu

Željezničar ozvaničio dolazak fudbalera.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

FK Željezničar i HNK Hajduk ozvaničili su transfer Madžida Šošića (22). On je potpisao ugovor sa Željom do ljeta 2027. godine.

"Vratio sam se na svoju Grbavicu, tu sam proveo najljepše trenutke u mlađim kategorijama. Privuklo me dosta stvari. Jedan od najbitnijih faktora, kao što smo rekli, proveo sam tu lijepe trenutke, puno golova sam zabio tu, puno asistirao u mlađim kategorijama. Nadam se da će se to nastaviti i prenijeti sad i na prvi tim. I naravno vizija predsjednika koju mi je predstavio, veoma jasna, koja sam meni svidjela i koji je odradio veliki posao da me dovede", poručio je Šošić nakon potpisa.

"Želju pratim uvijek. Pratio sam ih kad sam tek otišao u Hajduk i na posudbama i dok sam igrao na tim posudbama, tako da Željo je moj klub i to je to. Mogu očekivati sigurno borbu, požrtvovanost, ali i kvalitet. Daću sve od sebe da unaprijedim ekipu, da nastavimo gdje su oni stali, a da ja nastavim sa njima da to bude još bolje, da se podigne na još veći nivo", dodao je on.

Šošić je rođen 12. augusta 2002. godine. Sa deset godina je stigao u Omladinsku školu FK Željezničar gdje se zadržao sve do 2020. godine. Sa Željom je osvojio titule prvaka u konkurenciji kadeta i juniora. Na brojnim turnirima je osvajao nagrade za najbolje igrača.

Sa 18 godina odlazi u Hajduk čiji je igrač bio do današnjeg dolaska na Grbavicu.

Iz Hajduka je igrao na posudbama u Zrinjskom i slovenskom Radomlju. Za Radomlje je ukupno odigrao 64 utakmica na kojima je postigao 13 golova i dodao osam asistencija.

Šošić je igrao za sve mlađe selekcije BiH, a za A selekciju je debitovao ove godine na prijateljskom susretu sa Italijom. Šošić igra na poziciji prednjeg veznog i krilnog igrača.