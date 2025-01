Patrijarh Porfirije u Banjaluci: "Sveti Stefan je trpio progon, ali nije odustao od Hrista i crkve" (FOTO)

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je danas u Banjaluci da je Sveti Stefan svetitelj koji je trpio progon, ali nije odustao od Hrista i crkve, jer mu je je blagodat Božija dala snagu da izdrži.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"U najtežim trenucima bio je potpuno slobodan i molio se za one koji ga gone", rekao je patrijarh Porfirije, obraćajući se vjernicima u Sabornom hramu Hrista Spasitelja gdje je služio Svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana.

Patrijarh Porfirije podsjetio je na jevanđelje koje ukazuje na značaj porodice.

"Tako vijekovima žive pravoslavni Srbi i vole Boga i jedni druge. Međusobno voleći sebe i svakoga onda činimo drugima ono što želimo da oni čine nama i to je način života i ljubav Božija", rekao je patrijarh.

Patrijarh Porfirije rekao je da se u duhovnoj radosti slavi čudesno rođenje Sina Božijeg koji je postao čovjek radi spasenja ljudi i istakao da je u Hristu Isusu uspostavljena neraskidiva zajednica ljudi i Boga.

"Isus je premostio jaz svojom ljubavlju između nas ljudi i Boga. On nas je jedanput za svagda učinio svojima i da je na strani svakoga", poručio je patrijarh srpski i dodao da je potrebno da ljudi otvore svoja srca i dušu i pokažu ljubav.

Patrijarh Porfirije je rekao da je Gospod Bog i uz one koji su prepoznali ljubav Božiju, ali i one koji to nisu.

"Mi pravoslavni srpski narod vijekovima znamo ko smo i bez Isusa ne bismo bili ono što jesmo. Prema pravoslavnom pečatu prepoznajemo sebe, ali nas prepoznaju i svi u svijetu. Gdje god da odemo nailazimo na svetinje, Krku, Krupu, manastire u Hercegovini i Ostrog i svugdje postoje naše svetinje kao zalog našeg naroda u budućnosti", istakao je patrijarh Porfirije.

Njegova svetost napomenuo je da se čuvanjem plamena jevanđelja i pravoslavne vjere ostaje na pravom putu i živi u skladu sa prirodom.

"Zato nam nema straha i gledamo dignutog čela moleći se Svetom Stefanu i svim svetima da oni mole zajedno sa nama da nam Gospod da mir da razumijemo i praštamo jedni drugima. Da možemo biti podrška jedni drugima i da se razumijemo u cijelom svijetu", poručio je patrijarh Porfirije.

Pravoslavni vjernici obilježavaju danas treći dan Božića – Stefandan, posvećen Svetom prvomučeniku i arhiđakonu Stefanu koji je prvi postradao za Hristovu vjeru polovinom prvog vijeka nove ere.

(Srna)