Žalosno da u 21. vijeku govorimo o lošim terenima! Musemić ne vjeruje u novi travnjak na Tušnju: Priča se već 6 godina!

Trener Tuzla sitija razočaran je stanjem travnate podloge na tuzlanskom stadionu, te u isto vrijeme ne očekuje da će se nešto promijeniti u skorije vrijeme.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Strateg Tuzla sitija Husref Musemić smatra da njegova ekipa nije zaslužila poraz u prvom duelu četvrtfinala Kupa BiH protiv Borca, koji je trijumfovao na Tušnju rezultatom 0:1, zahvaljujući golu Tonija Jovića.

"Mislim da nismo zaslužili poraz, po svemu što smo vidjeli mislim da smo zaslužili da postignemo bar jedan gol. Međutim, nismo i to je fudbal. Nekad igrate dobro, pa vas neće lopta iz nekog razloga, nekad slabije i to je tako. To je već viđeno u fudbalu i biće toga još. Na nama je da nastavimo da radimo, ne gubimo samopouzdanja i očekujemo da brzo dođe vrijeme kad ćemo postizati golove. Nisam nezadovoljan ni igrom ni htijenjem mojih igrača obzirom na uslove u kojima se igralo, vidjeli ste kakav je teren. Ako na tom terenu stvorite pet-šest šansi, onda ne možete da budete nezadovoljni. Šta je, tu je, rezultat je takav. Imamo još jednu utakmicu, idemo dalje. Sigurno da posjedujemo kvalitet. I protiv Slobode smo imali šanse kada smo igrali neriješeno, sad smo upisali poraz, na nama je da radimo, da se trudimo, da se izborimo iz ovoga u što skorije vrijeme jer u ponedjeljak igramo utakmicu sa Širokim Brijegom. Isto teška utakmica, vjerovatno opet teški uslovi", istakao je Musemić poslije meča, opširnije govoreći o stanju travnjaka na tuzlanskom stadionu.

"Mene neki kritikuju kad pričam o terenu na kojem se igra. To ne pričam zato što to želim da pričam, već zato što je to stvarno tako i što utiče na igru svih ekipa, a pogotovo moje koja je takva kakva je. Neki kažu 'Ovaj traži opravdanje.' Nemam ja šta da tražim opravdanje, nažalost u 21. vijeku još uvijek pričamo o terenima. To je žalosno, poražavajuće za sve nas koji živimo i radimo ovdje u Bosni i koristimo ove terene. Kad će biti dobro, zaista ne znam."

Fudbalski savez BiH najavio je da će nekoliko premijerligaša uskoro dobiti novu travnatu podlogu, među kojima su i tuzlanski klubovi, ali Musemić u svom stilu smatra da od toga neće biti ništa.

"Tu sam najavu čuo prije šest godina, kada sam bio trener Slobode. Isto to se pričalo, ali se ništa nije desilo. Čisto sumnjam, daj bože, volio bih, želio bih da se to desi, da omladina koja dolazi, koja će igrati, trenirati dobije bolje uslove za treninge i rad nego što smo to imali, i treneri koji budu radili, sa bilo kojom ekipom u državi. Čisto sumnjam da ćemo sa ovakvim uslovima napraviti neki napredak, ne zato što sam ja nešto pametan, nego samo što je to realnost", zaključio je Musemić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!