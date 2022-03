Trener Zrinjskog hvali narednog rivala: Radnik bolji od dolaska Velibora Đurića, ne boje se, žele da se nadigravaju!

Ekipa Sergeja Jakirovića ima dodatni motiv na utakmici sa Radnikom.

Poslije minimalnog trijumfa (0:1) u Prijedoru, fudbalere Zrinjskog u petak uveče očekuje prva domaća utakmica u proljećnom dijelu sezone.

Rival jesenjem šampionu BiH, u meču koji otvara 21. kolo, dočekaće bijeljinski Radnik, koji je pobjedom (3:1) nad Posušjem u prošlom kolu u potpunosti uhvatio priključak u borbi za opstanak.

Inače, pobjedom nu gradu na Sani, tim Sergeja Jakirovića je uvećao prednost nad prvim pratiocem Tuzla sitijem sa 12 na 14 boda i dodatno se približio osvajanju titule.

"Bilo je jasno, od trenutka kad je Tuzla siti igrao neriješeno na domaćem terenu, da imamo dodatni motiv da napravimo sve što je u našoj moći da pobijedimo u Prijedoru, što nije bilo nimalo lako. Sve pripremne utakmice stavljamo na jednu stranu, ove takmičarske su potpuno nešto drugo i to se i vidjelo. Mislim da smo kroz cijelu utakmicu, izuzev prvih desetak minuta, kontrolisali dešavanja, pokazali da želimo da postignemo gol i na kraju smo nagrađeni. Ispada da je golman Šćekić tragičar, ali on je u suštini 'krivac' što je držao pozitivan rezultat na strani Rudar Prijedora. Možemo da budemo zadovoljni, niko se nije povrijedio, a sutra nas očekuju nove obaveze", rekao je Jakirović na konferenciji za novinare u najavi utakmice.

Njegova ekipa pred meč sa semberskim premijerligašem ima i dodatni motiv.

"Mislim da nema većeg motiva od činjenice da je to jedina ekipa koja nas je pobijedila u dosadašnjem toku sezone, u utakmici u kojoj smo dominirali i imali preko 20 udaraca na gol. Međutim, koštala nas je jedna greška u odbrani, primili smo gol iz prekida i poslije nismo uspjeli da se vratimo. Sutra je nova utakmica, igramo prvu utakmucu pred našom publikom nakon nekoliko mjeseci i ovim putem ih pozivam da u što većem broju dođu na utakmicu. To naša ekipa zaslužuje zbog svega što pokazuje. Zahvaljujem se Ultrasima na vrhunskom gostovanju, nevjerovatno je koliko ih je došlo u Prijedor i uopšte ne sumnjam da će i sutra ispuniti stadion."

Radnik, prema Jakirovićevim riječima, igra drugačije otkako je na klupu došao Velibor Đurić, koji je tokom karijere odigrao "okruglo" 100 mečeva z dresu mostarskog premijerligaša.

"Više teže igri, nije to više neka destrukcija da se nešto proba 'ušićariti', nego i oni pokušavaju, i sa Veležom što sam gledao i sa Željezničarom na Grbavici, trude se da igraju. Ne boje se, igraju od noge do noge kako bi stvorili određene šanse. Ne igraju sa pet igrača iza. Imaju četiri igrača prema naprijed koji su jako potentni i zanimljivi. To su Živković, Hasukić, Pantelić i Todorov. Uvijek mogu da te dovedu u opasnost, ali na nama je da se za to spremimo i osvojimo tri boda u prvoj domaćoj utakmici u polusezoni", zaključio je Jakirović.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 21. kolo

Petak:

Zrinjski – Radnik (18.00)

Subota:

Rudar Prijedor – Leotar (13.00)

Željezničar – Sarajevo (17.00)

Nedjelja:

Posušje – Sloboda (13.00)

Borac – Velež (15.00)

Ponedjeljak:

Tuzla siti – Široki Brijeg (18.00)

