Savićević ovo Osimu nikada nije oprostio! Dejo će to zauvijek pamtiti: Ivica mi nije ostao u lijepom sjećanju!

Ivica Osim je preminuo u 81. godini, a jedan od igrača sa kojim je imao mnogo nesuglasica bio je legendarni Dejan Savićević.

Tužna vijest pogodila je svijet fudbala. Legendarni igrač i trener Ivica Osim je preminuo u Gracu u 81. godini. Informacija koja je pogodila mnoge.

Osim je tokom duge trenerske karijere vodio u jednom momentu i Partizan i reprezentaciju Jugoslavije, a upravo je zbog jednog poteza u nacoinalnom timu imao dosta nesuglasica sa još jednim asom - Dejanom Savićevićem.

Popularni "Genije" je zahvalan Ivici na šansi koju mu je ukazao, ali je priznao da nisu u najboljim odnosima. Posebno zbog dešavanja sa Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine.

"Ja sam debitovao u reprezentaciji kod Osima, pola mečeva sam odigrao dok je on bio selektor, ali nikada nije imao povjerenje u mene. To je kulminiralo u Zagrebu 1989. godine kada sam otišao. Godinu dana posijle toga sam u Italiji imao jaku konkurenciju u reprezentaciji. Tu je bio Safet Sušić, koji je prema mom mišljenju najbolji igrač sa ovih prostora kog sam gledao", rekao je Savićević jednom prilikom u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".

Smetalo mu je što je prednost dobio Safet koji je tada bio znatno stariji.

"Sušić je tada imao skoro 36, ja 24 godine. Neko igra sa 36, ja ne mogu sa 24. To je bio glavni problem. Imao sam dosta problema sa njim, nije mi ostao u lijepom sjećanju. Bio je u Atini 1994. godine da uvidi svoju grešku. Nažalost i dan danas me ospori. On je u nekom svom svijetu", zaključio je Savićević.

Inače, meč o kome Dejan priča jeste finale Lige šampiona kada je sa Milanom osvojio titulu pobjedom protiv Barselone (4:0), a upravo je on dao drugi gol.