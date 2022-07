Fudbalere Veleža večaras od 20 časova očekuje revanš utakmica protiv ekipe Hamruna u okviru drugog pretkola Konferencijske lige.

Fudbalere Veleža večeras od 20 časova očekuje revanš utakmica drugog pretkola Konferencijske lige protiv ekipe Hamrun Spartansa.

U prvom meču koji je odigran na Grbavici "rođeni" su poraženi minimalnim rezultatom (0:1). Pred put na Maltu za Velež TV govorio je pomoćni trener ovog kluba Adin Mulaosmanović.

"Što se tiče prvog meča, svi u klubu smo svjesni da to nije bilo na nivou koji smo očekivali. Ekipa Hamruna je jako kvalitetna, a to smo vidjeli i u prvoj utakmici koju smo odigrali. Oni su ekipa koja gaji svoj stil igre. Ako uspiju da nametnu svoj stil igre neće imati nikakvih problema ni sutra. Dozvolili smo im to u prvoj utakmici i imali smo problema. Oni su u prvom poluvremenu imali tu jednu situaciju koju su iskoristili dok smo mi imali dvije situacije preko Dine Hasanovića i dvije preko Nermina Haskića, ali nismo uspjeli da postignemo pogodak. Da smo zabili, vjerujem da bi utakmica otišla u drugom pravcu", rekao je Mulaosmanović u najavi utakmice.

Pomoćni trener Veleža smatra kako su gosti u drugom poluvremenu prve utakmice bili kvalitetnija ekipa.

"Što se tiče drugog poluvremena, oni su uspjeli da se nametnu i dođu do većeg posjeda, pa su i većim dijelom kontrolisali to drugo poluvrijeme. Sreća što imamo još jednu utakmicu. Svjesni smo šta nas čeka gore. Pokušaćemo da kroz jednu pozitivnu atmosferu koja vlada u ekipi pokažemo da možemo odigrati kvalitetnije i dođemo do povoljnog rezultata", dodao je Mulaosmanović.

Prvi strateg "rođenih" Amar Osim danas je istakao da ima i loših, a i dobrih stvari.

"Loša stvar je što imamo rezultat koji nije optimalan, loša stvar je što smo vidjeli da je njihova ekipa kvalitetna, a dobra stvar je što znamo neke stvari koje nismo znali prije prve utakmice. Drugačije je kada igraš sa nekim uživo, a drugačije kada gledaš utakmicu na TV protiv trećeg protivnika. Treba da uradimo sve što je u našoj moći, odnosno ono što nismo uradili u prvoj utakmici", rekao je Osim.

Prvotimac Veleža Emir Halilović najavljuje bolje izdanje nego u prvom meču na sarajevskoj Grbavici.

"Svi znamo da smo prvu utakmicu izgubili, ali na nama je da pokažemo drugačiju igru, želju i volju, i prođemo u treće pretkolo. S obzirom na to da smo izgubili prvu utakmicu, atmosfera je prilično dobra. Kroz treninge smo se pokušali dići, da se što bolje pripremimo za utakmicu", rekao je Halilović.

