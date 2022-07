Pomoćni trener Veleža pred put na Maltu: Sreća što imamo još jednu utakmicu, svjesni smo šta nas čeka gore

Adin Mulaosmanović govorio je o sutrašnjoj utakmici Veleža i Hamruna.

Fudbalere Veleža sutra očekuje revanš utakmica drugog pretkola Konferencijske lige protiv ekipe Hamrun Spartansa.

U prvom meču koji je odigran na Grbavici "rođeni" su poraženi minimalnim rezultatom, a pred sutrašnju utakmicu je za Velež TV govorio Adin Mulaosmanović, pomoćni trener Amara.

"‘Danas je pretposljednji trening prije utakmice. Što se tiče prvog meča, svi u klubu smo svjesni da to nije bilo na nivou koji smo očekivali. Ekipa Hamruna je jako kvalitetna, a to smo vidjeli i u prvoj utakmici koju smo odigrali. Oni su ekipa koja gaji svoj stil igre. Ako uspiju da nametnu svoj stil igre neće imati nikakvih problema ni sutra. Dozvolili smo im to u prvoj utakmici i imali smo problema. Oni su u prvom poluvremenu imali tu jednu situaciju koju su iskoristili dok smo mi imali dvije situacije preko Dine Hasanovića i dvije preko Nermina Haskića, ali nismo uspjeli da postignemo pogodak. Da smo zabili, vjerujem da bi utakmica otišla u drugom pravcu", rekao je Mulaosmanović.

Pomoćni trener Veleža smatra kako su gosti u drugom poluvremenu bili kvalitetnija ekipa.

"Što se tiče drugog poluvremena, oni su uspjeli da se nametnu i dođu do većeg posjeda, pa su i većim dijelom kontrolisali to drugo poluvrijeme. Sreća što imamo još jednu utakmicu. Svjesni smo šta nas čeka gore. Pokušaćemo da kroz jednu pozitivnu atmosferu koja vlada u ekipi pokažemo da možemo odigrati kvalitetnije i dođemo do povoljnog rezultata", dodao je Mulaosmanović.

Podsjećamo, utakmica je na rasporedu sutra od 20 časova.