Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz Srebrenika uživo!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Prije odlaska na dvosedmičnu prvenstvenu pauzu zbog mečeva Lige nacija, fudbaleri Borca će u okviru m:tel Premijer lige BiH još odmjeriti snage sa trenutnim liderom premijerligaškog karavana, ekipom Tuzla sitija.

Ekipa kojom komanduje nekadašnji trener Borca Dragan Jović odigrala je u dosadašnjem toku sezone devet mečeva i osvojila 16 bodova, što je na nepotpunoj tabeli dovoljno za lidersku poziciju.

Da li će na njoj dočekati nedjelju, unnogome zavisi i od ove utakmice!

Trenutno šestoplasirani Borac je iz deset mečeva skupio 14 bodova i ukoliko bi stigao do prve gostujuće pobjede nad Tuzla sitijem u prvenstvu, drugi dan vikenda bi dočekao na prvoj poziciji.

"Vidim neke pomake u ekipi. U prošloj utakmici smo kvalitetno odradili posao u defanzivi, ali moramo da budemo konkretniji u fazi napada, moramo da realizujemo šanse koje stvorimo", najavio je trener Borca Vinko Marinović meč sa ekipom koja je postigla najviše pogodaka u dosadašnjem dijelu prvenstva (23).

Upravo je Marinović, u prvom dijelu sezone 2013-14, bio Jovićev pomoćnik na klupi Banjalučana, a potom, u martu 2014. godine, preuzeo komandu nad timom kada je rođeni Travničanin odlučio da napusti Borac i "fudbalski hljeb" zarađuje u Angoli.

"Naše ambicije su jasne. Želimo pobjedu i da sa nova tri boda odemo na pauzu. Iako nismo imali mnogo vremena za odmor, ekipa je spremna. Napravili smo analizu onoga što se dešavalo u Konjicu i ono što je bilo pozitivno u tom meču, ako se može reći, to je da smo se prvi put vraćali u utakmicu nakon negativnog rezultata. Što se tiče Borca, oni su satkani od mnogo kvalitetnih pojedinaca i imaju odličnog trenera kojeg dobro poznajem. To će biti jedna odlično pripremljena utakmica sa njihove strane, ali ja se nadam da ćemo uspjeti da ih iznenadimo nekim stvarima i dođemo do pobjede", poručio je Jović, koji se ove godine, nakon osam godina rada u Africi, od čega sedam u Angoli, vratio u m:tel Premijer ligu BiH.

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz Srebrenika uživo!