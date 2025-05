"Ostao sam šokiran majke mi, šta vam je ljudi?": Nikola Kalinić o tuči košarkaša Partizana u centru grada

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić kometarisao tuču u centru grada u kojoj su učestvovali košarkaši Partizana.

Izvor: YouTube/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom/X.com/Screenshot

Lider ekipe Crvene zvezde govorio je o tuči u kojoj su učestvovali košarkaši Partizana u Beogradu i u kojoj je plejmejker Karlik Džouns razbio staklenu flašu o glavu drugog aktera tuče.

"Meni je to stvarno tužno i neshvatljivo. Nevezano za to što su igrači Partizana, žao mi je što se to uopšte desilo. Mladi momci čovječe, koliko god godina da imaš, ne znam šta može toliko da bude strašno da nekoga odalamiš flašom u glavu", rekao je on u podkastu "Luka i Kuzma".

"Nevezano za Karlika Džounsa, Partizan, ne želim da se ovo koristi za nešto, iako će se koristiti. Moraš da izbjegneš. Kapiram i da si pijan, kasno je, komentari i ne komentari... I ja sam upadao u razne neprilike, ali da li sam imao sreću ili instinkt da kažem 'Bježi, ovo ne ide u dobrom smjeru'", dodao je on.

Košarkaši Partizana u utorak su dali izjave u policiji, a prema pisanju medija povrijeđeni je ušiven sa 50 kopči.

"Bježi, pusti, sutra ćemo"

Izvor: MN PRESS

"Niti si ti kao pi*ka, niti si nešto, bježi, pusti, sutra ćemo... Ako ćemo se tući, sutra ćemo kad prespavamo. Žao mi je i zbog momka koji je udaren, i zbog Karlika, to su događaji koji mogu da ti promijene život u nevjerovatnom smjeru, zamisli da se desilo da je čovjek poginuo. Zatvor, košarka, gotov si, meni je to zaista neshvatljivo i nadam se da neću biti u takvim situacijama".

"Ostao sam šokiran majke mi, čitav dan pričamo o tome, tužno mi je i osjećam nelagodu, jer kako ste došli u tu situaciju i šta je toliko bitno? Šta vam je, idite kući... Šta je toliko bitno da nekoga moraš da izbodeš nožem, da nešto... Brinite o sebi, brinite o drugima ljudi", kazao je Nikola Kalinić (33).

