UŽIVO NORVEŠKA - SRBIJA! Orlovi plešu i razbijaju, 50. put MITROGOL!

Drugi put šut u okvir gola Srbije od strane Norvežana i opet je to Erling Holand. Njegov udarac glavom posle centaršuta sa desne strane ide pravo u ruke Vanje Milinković-Savića.

Počelo je malo slabije u igri Srbije, ali u poslednjih 20 i više minuta smo bili bolji rival i pokazali Norveškoj naš kvalitet. To se posebno videlo u akciji iz 42. minuta kada je Tadić proigrao Kostića, a ovaj pronašao Vlahovića za 1:0 i vođstvo "orlova"!

Pravo niotkuda! Tadić je centrirao iz dubine, lopta je pala u peterac pred golmana Nilanda, koji je bio nesiguran, nije odmah uhvatio loptu, bio je tamo i Filip Kostić, ali nije mogao da stigne do lopte.

Kostić je centrirao sa leve strane ka klupskom saigraču Vlahoviću, ovaj je uspeo glavom da šutira, ali je bio u takvoj poziciji i sa igračem na leđima da je to bilo daleko od gola Norveške.

Izvanrednu šansu je imao Holand u prvom minutu, a od tada malo više lopte u nogama imaju domaći. Srbija pokušava presingom da što pre stigne do nje, visoko izlazimo na odbranu rivala.

Dragan Stojković je izabrao! Promene u odbrani su to da su na terenu i Veljković i Strahinja Pavlović, koji menjaju Erhana Mašovića i Srđana Babića u odnosu na tim protiv Švedske. Tu je i Ivan Ilić umesto Sergeja Milinković-Savića koji je suspendovan zbog žutih kartona.

Inače, Milinković-Savić je nedavno oduševio Srbiju svojom objavom na Instagramu, proslavivši to da je prvi put oko ruke nosio kapitensku traku nacionalnog tima. Čitajte na MONDU.

17 : 40

PORAZ U BEOGRADU PRE 3 MESECA

Poslednji put kada je Srbija upisala poraz, bilo je to baš protiv Norveške na startu takmičenja u Ligi nacija. U prvom kolu, Norvežani su golom Erlinga Holanda savladali "orlove" na stadionu "Rajko Mitić". Ispostavilo se da im je to do sada davalo ključnu prednost u borbi za prvo mesto.

Pogledajte kako je taj susret izgledao u Beogradu: