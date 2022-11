Zvezda je spremna za restart - potrebna su joj dva tima! Zvezdan Terzić otkrio plan: "Katai je blago, ali..."

Autor Haris Krhalić

14 : 12 VAR je važniji! "Danas je VAR soba važnija nego sudija, a pogledajte kad je sudija koji je pozvan nije ispoštovao. Srđan Jovanović je dobar sudija, ali ima lošu nameru prema Zvezdi. Kad on zovne, sudije neće da promene odluku. Izuzetno smo nezadovoljni delegiranjem. Čovek radi u Partizanu, dočekuje sudije, a njegov rođeni brat sudi Partizanu. I Filipović to ne zna. Mi kažemo 'Ne može Srđan Jovanović', zbog derbija. Mnogo puta je, nakon onog derbija, pokazao da nije dobronameran protiv Zvezde. Kako su oni izvukli onu crtu za poništen gol Bena u Kragujevcu... Mnogo puta smo ćutali jer smo bolji, kvalitetniji, moćniji... Ajde da ne budemo plačipi*ke kao oni, ali kad su se oglasili tri puta u jednom danu", napomenuo je Terzić i ponovo "pecnuo" najvećeg rivala Partizan.

14 : 09 Tereni! "FSS mora da uradi terene na svih 16 stadiona i mora da propiše da se ne trenira na njima. Lopta mora da ide brzo, ne može teren da bude nepokošen, da se na njemu trenira, da lopta 'tandrče'. Ne može Zvezda da gostuje na terenima za trening. Nek FSS osvoji novac za infrastruktura. Nek naprave firmu za održavanje tih terena", rekao je Zvezdin direktor Terzić.

14 : 07 O Ibrahimu Mustafi! "Nije dobio neku šansu u kontinuitetu, a nije se ni profilisao kao igrač. Mi gledamo svaki trening i to što on ima od fizičkih predispozicija je neverovatno. U Superligi Ibrahim Mustafa ne može da pokaže sav svoj kvalitet, ali on je mlad igrač", ispričao je o krilnom igraču generalni direktor.

14 : 05 O Piksiju! "Ne mogu lični interesi da budu iznad reprezentacije. Mogu da se ne lažem i da imam mnoge primedve, ali podrška reprezentaciji je nesporna. To je interes i Crvene zvezde", stavio je tačku na sukob sa Piksijem Terzić.

14 : 04 Zvezdi treba dva tima! "Jedan tim za Evropu, atletski besprekoran. Drugi tim za Superligu. Tereni loši, lopta sporo ide, protivnik u niskom bloku. Oni koji su nam potrebni za Evropu poput Bukarija, ne mogu mnogo da urade. Moraćemo da imamo dva tima. Katai je jedan od najboljih igrača Zvezde u poslednjih par decenija, e sad... Kad bi imao atletsku moć, igrao bi u Liverpulu. Za ovu našu ligu, kad moramo da osvajamo bodove, Katai je blago", otkrio je Terzić.

14 : 01 O Bukariju! "On ima brzinu, tehniku, šut... Mora da promeni način igre! On ne koristi svoju brzinu, radi sve protiv svoje koristi. Ako se namesti kako treba, može da ispreskače sve svoje protivnike", pomenuo je Zvezdan Terzić.

14 : 00 Finansije! "Zvezda plate isplaćuje 1. u mesecu. U normalnim klubovima TV prava donose 40-50 odsto. Dokle god Zvezda ne bude imala ozbiljnije prinose od TV prava, teško ćemo napraviti iskorak. Bukarija smo platili dva miliona, a ozbiljni igrači koštaju. Fudbleri Monaka koštaju po 30-40 miliona", pojasnio je direktor Zvezde.

13 : 58 O Partizanu! "Moramo govoriti o Partizanu kao velikom klubu. Ali, imamo 10 bodova i to pokazatelj da smo kvalitetniji. Njima su sudije nekoliko puta pomogle tokom jesenjeg dela i otvoreno sam pričao o tome. Taj penal u derbiju niko osim naučnika iz VAR sobe nije video. Dominirali smo, već tada bi bilo 10 bodova. Sa druge strane, u Evropi su pokazali mnogo. Ne možemo da ih potcenjujemo. Petrić ih odlično vodi. Bili su umorni i prosipali su bodove, a mi smo bili kompaktniji i nismo dozvolili kiks", zaključio je Terzić.

13 : 56 Filip Mladenović! "Hteli smo Filipa Mladenovića prošle godine, on je vagao nekoliko dana. Otišao je iz Zvezde na ružan način i to je prevagnulo. On je igrač kakav je potreban Crvenoj zvezdi, pa ćemo videti", kratko je pomenuo reprezentativca Srbije.

13 : 55 Sastanak sportskog sektora! "Imali smo sastanak i zaključak je da nam treba napadač. To je sigurno! Razmišljamo i o desnom beku, iako je tu Lazar Nikolić iz Javora. Treba da vidimo kako se razvijaju Azarov i Prucev, ali oni moraju da prođu pripreme. Ne bi trebalo da bude mnogo pojačanja, ali nemojte da se iznenadite ako bude tri ili četiri. Sa Motikom tek treba da obavimo razgovor, on je došao kao jedan od najtalentovanijih igrača Bajerna. Plaćen je 1.500.000 evra, hteli smo mentalitet Nemca sa srpskim pasošem. On negde mora da se zapita, ali on je dete. On je 2003. godište, ima pravo da igra za omladince! Slažem se da je morao da bude dominantniji", analizirao je Zvezdan Terzić!

13 : 50 Bjeković! "Ono je bio cirkus, od 13 članova devet nije bilo na stadionu. Ne znam kako Bjeković može da stavi potpis ispod takve liste. Ja ne dam da se loše priča o Nenadu Bjekoviću, on je 50 godina u fudbalu... Ali, prošle godine mu nisu dali da bude predsednik Partizana. Kako nije dobar za predsednika Partizana, a dobar je za Fudbalski savez Srbije? Ne treba da bude predsednik neko iz Zvezde, ali ne može da bude izopštena iz procedure. O tome ko će biti predsednik pričaćemo u januaru. Postoje normalni ljudi koji mogu sve da okupe za isti sto. Svi mi navijamo za Zvezdu ili Partizan, ali Srbija ima ljude koji mogu da odgovore izazovima", zaključio je Terzić i napomenuo da se više neće baviti izborima u savezu.

13 : 47 O FSS! "Crvena zvezda je u izbornoj proceduri, oni su mislili da to tako može. Tako ne može, nije u redu, nije sportski, nije konkretno. Izašao je Zečević na konferenciju i rekao da 'Terzić nije izlazio iz njegove kancelarije'. To tražimo od Bjekovića, da dođe u našu kancelariju. Kroz interese Crvene zvezde mislimo i o interesima srpskog fudbala. Crvena zvezda je kroz rezultate donela klubovima Superlige 25 miliona evra. Jako smo pomogli srpski fudbal, da ne pričamo o koeficijentima i predstavnicima. Samo pogledajte koliko igrača u Superligi igra, a da ih je proizvela Crvena zvezda. Na kraju krajeva, Zvezda je najveći klub u Srbiji, bez obzira da li se to nekome sviđa. Ne mogu da se preskaču Zvezda i Partizan kad se bira predsednik FSS. Mora da se ispoštuje neka procedura. Nedopustivo je da Nenad Bjeković godinu ipo dana bude vršilac dužnosti i nijednom ne dođe u Crvenu zvezdu po podršku. Da li bismo mi rekli ne? Verovatno. Ali, ne možemo da budemo potcenjeni kao najveći klub u Srbiji. Uradili smo šta je u našoj moći da odložimo izbor predsednika 15 dana pred Mundijal u Kataru. Mi želimo reprezentaciji sve najbolje, Eraković je tamo, uspeh bi pomogao i nama... Ali ajde da sačekamo, da vidimo ko može da vodi ovaj sistem. Da vidimo ko može da rešava probleme u srpskom fudbalu. Problemi su ogromni, gurnuti su pod tepih i ne mogu se rešavati bez Crvene zvezde", zaključio je prvi operativac crveno-belih.

13 : 40 "Sviđa mi se kako igra reprezentacija. U Ligi nacija smo imali osrednje zemlje, sad ćemo se sudariti sa ozbiljnim reprezentacijama. To će biti pravi test kakva je vrednost naše reprezentcije. Ja se nadam da ekipa može da napravi dobre stvari. Imamo fizički dominantne igrače, pre svih mislim na Mitrovića, Vlahovića, Tadića, Milinković-Savića, Kostića, jedno 5-6 igrača koji stvaraju ozbiljna kvalitet. To je skup izvanrednih igrača, ali je svaka utakmica za sebe. Imamo Brazil, Švajcarsku koja je dobro nameštena, Kamerun koji je takav-kakav je i neće nam biti lako. Bilo kakve prognoze ne bih davao. Srbija ima moć! To što imaju moraju da opravdaju u tri utakmice. Ako prođemo grupu, posle možemo sve. Zavisi sve od protivnika i kostura, tu će biti potrebno mnogo sreće", rekao je Terzić!

13 : 37 "Ohi nije igrao ni minut na početku sezone. Doveli smo ga za nula dinara, prodali za više od milion. Nije moglo da se izvede da ostane, na njega se nije računalo u trenutku kad je odlazio. On nije ispunio očekivanja nas u klubu. Kulibali je bolji igrač, po klubovima u kojima je igrao. Sad, što ni Kulibali nije ispunio očekivanja... To je Crvena zvezda, ona gazi. Kako su drugi uspeli da opstanu u njoj, bez tate i mame, sami na zelenom terenu", ispričao je generalni direktor.

13 : 35 O Milojeviću! "Miloš Milojević je sigurno jedan od najtalentovanijih srpskih trenera. Zvezda donosi pritisak, ovde nije lako raditi i sprovoditi ideje. Nasledio je ekipu kojoj je napravio dodatan plus u Superligi. Zadovoljni smo utakmicama protiv Ferencvaroša i Trabzona. Sa druge dve utakmice nismo zadovoljni. To su ljudske stvari, u sportu se greši. Generalno smo zadovoljni jer je i on morao da prođe neke stvari. Ja mogu da računam na njega u dužem periodu, ali u Zvezdi mora da se pobeđuje, bez minulog rada. Narod to očekuje od nas, ne zadovoljava se postojećim. Mi smo u konstantnom između velikih želja i malih mogućnosti, ali to narod ne interesuje. To što smo 150. klub po budžetu, a 34. o uspehu nikog ne zanima. Oni hoće šampiona Evrope! Da je neko avijačima 2014. godine pričao navijačima šta će se desiti, mislili bi da neko ovde nije normalan", zaključio je Terzić.

13 : 33 Najuspešnije! "Da li je Crvena zvezda ikad završila polusezonu sa 17 pobeda i dve nerešene? Ovo je jedna od najuspešnijih polusezona u istoriji kluba. Moramo da pobeđujemo i na dominantnan način jer svi gledaju kao da mi igramo protiv kadeta ili pionira. Ja sam zadovoljan, dominantno smo prvi. Imali smo tešku polusezonu, nije bilo lako. Miloš Milojević je došao kao trener dva dana pred TSC i četiri dana pred derbi protiv Partizana. Nije tu bilo vremena ni za fizičku spremu ni za taktički rad", ispričao je Terzić.

13 : 31 Kulibali se nije snašao! "On je došao potpuno nepsreman. Mi smo igrali dva puta nedeljno, a on nije bio spreman. Imao je ozbiljnu karijeru iza sebe, pet godina je igrao u Francuskoj, ali se ovde nije snašao. U ovom trenutku ne razmišljamo o dolasku Pavkova i to nije u planu. Sigurno ćemo dovesti napadača u januarskom prelaznom roku", dodao je Terzić.

13 : 29 Tri igrača na Svetskom prvenstvu! "Podatak za ponos! Imamo trojicu igrača na Svetskom prvenstvu, a Eraković je jedini iz Superlige na spisku Srbije. On je izrastao u jednog od najboljih igra Zvezde i zasluženo je na spisku", rekao je Zvezdan Terzić.

13 : 22 Prelazni rok! "Predstoje nam pripreme, predstoji nam prelazni rok. Svesni smo mi šta nam nedostaje. Treba nam mlađih i bržih igrača, atraktivnijih fudbalera. Imali smo tešku grupu u Ligi Evrope, protiv timova koji su želeli da igraju u Ligi šampiona. Da prokomentarišem malo i to... Imali smo utakmice od sjaja do očaja. nismo nezadovoljni sa šest osvojenih bodova. Izuzetno sam nezadovoljan sa dve utakmice koje smo odigrali ispod očekivanja - protiv Trabzona i Monaka na gostovanjima. Zvezda tamo nije igrala protiv Reala ili Bajerna, ne smemo da budemo tako nemoćni! Na taj način ne sme da se izgubi, pogotovo u Monaku gde je rezultatski moglo da bude i gore. Naivno se ušlo u tu utakmicu, protiv jačeg protivnika. To nije slika Crvene zvezde, ovi igrači mogu bolje. U januaru će uslediti dodatna selekcija. Svesni smo da ima igrača koji su po pet ili šet godina u klubu. Čujemo kritike i one su opravdane, znamo šta da činimo da Zvezda bude bolja. Ovo je prilika za restart Crvene zvezde, prilika da tokom proleća pripremimo sledeću sezonu i postanemo relevantni u Evropi", dodao je generalni direktor

13 : 18 Koliko je Zvezda zadovoljna urađenim? "Ušli smo u sezonu sa velikim ambicijama, cilj je bio ulazak u Ligu šampiona. Izborili smo se da imamo povlašćen put, da igramo sa slabijim ekipama od nas, pojačali smo se adekvatno... Imali smo velika očekivanja, sezonu smo počeli dominiranjem, davali smo protivnicima po pet golova! Nismo iskoristili šansu, nije ispunjen osnovni cilj. Makabi iz Haife je ozbiljna ekipa i to je pokazala u grupnoj fazi. Bez obzira na to, nismo zadovoljni. Došlo je do energetskog pražnjenja, Dejan Stanković je podneo ostavku i morali smo da sačuvamo stabilnost u klubu. Uspeli smo da sačuvamo sezonu koja je najvažnija u istoriji Crvene zvezde, pitanje je da li će neka u budućnosti biti ovako važna. Šampion Srbije ide u grupnu fazu Lige šampiona. Imamo dovoljno vremena da se spremimo za to. Šampionska trka nije gotova, protivnik je opasan kad ga potcenite. Partizan je u Evropi pokazao da je ozbiljna ekipa i da ima ozbiljnog trenera. Ja verujem da ćemo biti šampioni, ali sve pozivam na oprez", rekao je Terzić

13 : 14 Počinje obraćanje Zvezdana Terzića! "Kao što običaju nalažu, da sednemo i ispričamo se", rekao je Zvezdan Terzić na početku.

Planovi za januar... Očekuje se da tokom razgovora sa novinarima, Zvezdan Terzić otkrije i neki od planova za januarski prelazni rok. Do tada će Zvezda imati dovoljno vremena da se pripremi - tokom narednih mesec ipo dana biće prilike da se napravi plan, a zatim i krene u realizaciju. U Zvezdi se nadaju da će kao šampioni Srbije igrati protiv najboljih evropskih ekipa, a za grupnu fazu Lige šampiona potrebna su pojačanja.

Prijateljska! Iako su obaveze u takmičarskim mečevima završene, za Crvenu zvezdu obaveze u ovog godini nisu. Crveno-beli će 22. novembra odigrati poslednji meč u 2022. godini - prijateljski susret protiv Zenita u Rusiji! Na tom mečiu Miloš Milojević neće moći da računa na neke od najboljih igrača tima, ali se očekuje da za prolećni deo sezone!

12 : 45 Trojica na Mundijalu! Crvena zvezda će na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kataru imati trojicu predstavnika! Strahinja Eraković našao se na spisku Dragana Stojkovića kao jedini predstavnik domaćeg prvenstva, Milan Borjan će čuvati gol kanade, a50.

12 :2 5 Natpisi o Dragoviću! Po informacijama koje su se pojavile, Austrija iz Beča želi Aleksandra Dragovića već u januarskom prelaznom roku! Iskusni defanzivac mogao bi da napusti crveno-bele nakon godinu ipo dana u klubu, ali postoji i jedan problem za Austrijance... Izvor: MN PRESS