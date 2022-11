Tako se osvajaju titule: Zvezda sa dvocifrenom razlikom ide na odmor

Miloš Milojević o pobjedi Crvene zvezde u Surdulici poslije velike drame u završnici utakmice.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se ponovo namučila u Surdulici, ali za razliku od prošle godine - ovoga puta se u Beograd vraća sa čitavim plijenom. Za to je zaslužan Aleksandar Katai koji je pogodio iz slobodnog udarca u 93. minutu, zbog čega se već oglasio Partizan, a trener Miloš Milojević je u izjavi poslije utakmice odmah poručio da se "tako osvajaju titule".

"To su mečevi gdje se desi da u totalnoj kontroli ne iskoristite šanse i mogu da vas kazne. To je moglo da se desi, ali naš odnos je bio dobar od početka. Nismo uspjeli da riješimo pitanje pobjednika na vrijeme, napadali smo, željeli, nismo odustajali i vjerovali smo da možemo do trijumfa. Čestitam momcima što su se adaptirali na uslove i atmosferu. Nemam razloga da ne budem zadovoljan pobjedom i ishodom", rekao je trener Crvene zvezde za zvanični sajt kluba i potom dodao da "nije moglo lepršavije" u Surdulici, a evo i zbog čega.

"Prije svega zbog uslova, ali je moglo efikasnije, pogotovo u prvom poluvremenu. Dobro je da se polusezona završi pobjedom na neugodnom gostovanju u Surdulici. Idemo na odmor, a potom ćemo da se pripremamo za sve ono što nas čeka na proljeće. Nadam se da ćemo biti bolji, agresivniji, kompaktniji i efikasniji".

PROVOKACIJE? "Osjećala se tenzija, jer smo mogli da prospemo ono što smo zaradili. Kada je došlo do gola, nekoliko minuta pred kraj, sve emocije su izašle. Bilo je provokacija i sa tribina, malo smo i mi podlegli tome, možda treba biti mirniji, ali nekad je teško kontrolisati emocije".

Crvena zvezda će sa najviše 13, a najmanje 10 bodova prednosti u odnosu na Partizan dočekati proljeće, što izuzetno raduje Milojevića poslije vrlo burne polusezone. Zbog toga je mladi trener Zvezde posebno čestitao svojim igračima koji su se pošteno žrtvovali da bi prednost bila dvocifrena.

"Da nam je neko ponudio dvocifrenu bodovnu prednost na polusezoni, prihvatili bismo objeručke, ali mi zvezdaši uvijek hoćemo bolje, jače, efikasnije i lepršavije, to je naša obaveza i zbog toga je Zvezda ono što jeste. Ne zadovoljavamo se malim stvarima, nego uvijek gledamo napred. Imamo još dvije prijateljske utakmice, potom pauzu, pripreme i 4. februara početak proljećnog dela sezone", rekao je Milojević.

Podsjetimo, Crvena zvezda je bez poraza završila prvi dio sezone u Superligi i ostvarila je čak 17 pobjeda uz dva remija. Šampion je postigao 50 golova i primio svega sedam, a prva obaveza na proljeće biće protiv Vojvodine 4. februara.