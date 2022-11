Zvezda se rastaje sa Kulibalijem? "Ne pitajte mene" Šampion oslabljen u Surdulici - bez Kange, Pešića...

Miloš Milojević govorio je za zvanični sajt Crvene zvezde uoči susreta sa Radnikom iz Surdulice.

Izvor: MN Press/Instagram/kalifacoulibaly7/Screenshot

Crvena zvezda u nedjelju od 13.30 protiv Radnika igra posljednji meč ove godine. Odavno su "jesenji šampioni", sada je razlika u odnosu na Partizan čak deset bodova, a da bi prednost ostala dvocifrena - neophodno je doći do pobjede i u Surdulici, gdje su crveno-bijeli prošle sezone čak i izgubili, da bi Surduličani čak odoljeli i na "Marakani". Zbog svega toga Miloš Milojević poručuje da na jug Srbije idu maksimalno oprezno, jer znaju kako ovo gostovanje umije da bude nezgodno.

"Igrači shvataju ozbiljnost i težinu meča i željni su revanša, jer smo prošle godine izgubili pet bodova od Radnika. Ne mislim da ulazimo opušteno u meč, već izuzetno motivisano da na pravi način završimo polusezonu. Raduje me što imamo 10 bodova više u odnosu na vječitog rivala, ali ne licitiram prednost, već mi je bitno da u maju prvi prođemo kroz cilj. No, naravno da želimo da i poslije meča u Surdulici zadržimo bodovnu razliku", istakao je Milojević u najavi utakmice i dodao je najvažnije doći do tri boda, kao što je to bilo prije dva dana protiv Čukaričkog.

Ipak, Crvena zvezda će biti oslabljena. Kanga pauzira zbog parnih kartona, Pešić je povrijeđen, a još nekoliko igrača se požalilo na probleme uoči puta u Surdulicu.

"Kanga neće igrati zbog kartona, a što se ostalih igrača tiče, imamo manjih problema oko bolesti. Međutim, nije to ništa novo, jer se s tim borimo već tri utakmice. Tu dolazi do uloge kolektiva, gdje moramo da se zajedno izvučemo i da igrači koji rade i treniraju, iskoriste priliku kao recimo Pankov koji nije imao mnogo minuta do sad, pa i Gobeljić koji je malo igrao, malo nije. To je takođe ključno za ovu utakmicu", dodao je Milojević.

S obzirom na to se zbog izostanka Pešića postavlja pitanje da li će17-godišnji Jovan Mijatović u špic ili će kao na Banovom brdu "lažnu devetku" igrati Aleksandar Katai. A šta je sa Kalifom Kulibalijem?

"To da li se rastajemo s njim nije pitanje za mene", poručio je Milojević priču o još jednom promašaju Crvene zvezde i osvrnuo se na pozivu za Svjetsko prvenstvo koji je stigao na ime Strahinje Erakovića:

"Ponosan sam na Erakovića koji je produkt Zvezdine škole. Prošao je sve selekcije i kluba i reprezentacije i neko je ko svojim primjerom u smislu rada i zalaganja na treninzima i utakmicama treba da bude uzor svim mladim igračima koji dolaze iz naše škole. Ne treba da slušaju ni pohvale, ni kritike, već da rade na sebi. To je bio slučaj s njim. Kada je riječ o Mitroviću, to je karijera i fudbal. Ne ide se uvijek uzbrdo, već i gore i dole. Vjerujem da je on budućnost reprezentacije Srbije i da mu je to predstavljeno na takav način od strane selektora. Trenutno u reprezentaciji ima jaku konkurenciju na svojoj poziciji, ali ima šansu da se dokaže u selekciji do 21 godine, tamo bude najbolji i stavi selektora na slatke muke."