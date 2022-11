Gordan Petrić o Parizanovih MINUS 10: Vrlo teško možemo da stignemo Zvezdu!

Trener Partizana o porazu protiv Spartaka

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Spartaka u Humskoj, tako omogućio Crvenoj zvezdi da se "odlijepi" na velikih 10 poena razlike, a trener crno-bijelih Gordan Petrić rekao je odmah poslije utakmice da je bilo viđeno da će njegov tim kiksnuti. Potom je to ponovio u izjavi za klupski sajt.

"Ne mogu momcima ništa da zamjerim. Osjeća se umor, to je očigledno, ali ponavljam - bili smo 'viđeni' da ćemo izgubiti bodove poslije prvog dijela. Posljednje tri-četiri nedelje smo imali povrijeđene igrače, ali to nije opravdanje, to što nismo imali ta četiri igrača. Nismo mogli da nađemo prostor, imali smo šanse iz prekida u kojima smo prije davali golove, a sada ne - i to je to", rekao je on na konferenciji za novinare.

"Kao da je izgledao neki pritisak, ali to je lažni pritisak - ne onakav kao u prethodnim mečevima. Tu mislim na mečeve protiv Kelna, Nice, Voždovca, Vojvodine, Kolubare... Nije ga bilo ni u prethodnim utakmicama, poput one sa TSC-om, koja je bila dobra, ali ne na tom nivou", dodao je Petrić.

Da li bi ovaj poraz mogao da odluči krajnji ishod prvenstva?

"Ako se desi da Zvezda večeras uzme bodove, to je velika prednost. Dok god ima matematike, ima šanse i nade, ali realno - ako Zvezda večeras pobijedi, to je vrlo teško da možemo da stignemo. Ali nemam šta da zamjerim, ovo je prvi poraz od kad sam došao u prvenstvu, ali nismo bili svježi", rekao je Petrić.