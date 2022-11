Trener Čuke lupao po svlačionici! Poludio zbog igre protiv Zvezde, Milojević ga prekinuo: "Čuli smo i mi!"

Trener mlade ekipe Čukaričkog bio je nezadovoljan što su se njegovi igrači uplašili Crvene zvezde u prvom poluvremenu.

Crvena zvezda je rutinski savladala Čukarički (2:0) i iskoristila kiks Partizana da se uoči posljednjeg kola Superlige Srbije ove jeseni odvoji na čak deset bodova razlike. Pobjedu crveno-bijelima donijeli su Aleksandar Katai golom u prvom poluvremenu, odnosno Kings Kangva koji je u završnici postavio konačan rezultat. Za to vrijeme njihov kolega Milan Borjan bio je skoro bez posla, zbog čega je poprilično pobjesnio Dejan Kerkez...

Nezadovoljstvo je izrazio još tokom poluvremena u svlačionici kada je razbio jednu kantu, pa je na jedno novinarsko pitanje o tome šta je rekao igračima na pauzi i šta je uticalo da igraju ofanzivnije u nastavku - priznao šta se desilo.

"Razbio sam kantu, eto šta sam im rekao, mislim da su me svi čuli", rekao je Dušan Kerkez, na šta se ubacio Miloš Milojević: "Znamo, čuli smo", nasmijao se trener Crvene zvezde koji je vrlo dobro vodio jučerašnju utakmicu, posebno jer je njegov tim vrlo rano ostao bez Aleksandra Pešića.

"Imamo dobre igrače, prezadovoljan sam. Imamo dobru ekipu, dobru grupu, ali... To sam im rekao ne volim kad će neko da ih uplaši, nemam razloga, poštujem svakoga, poštujem kolegu i tim, najbolji su u našoj ligi, ali zašto se predati tek tako. To su neke stvari, znaju kad ja podviknem, znaju na šta mislim. Na primjer to se desilo protiv TSC-a, odigrali smo drugo poluvrijeme mnogo bolje. Ali, krivo mi je jer imaju kvalitet, ne kažem da bi pobijedili, okrenuli, ali ovakve utakmice treba da su im za nauk da mogu oni da se pokažu, igrati protiv Zvezde u prvenstvu je za igrače", dodao je Kerkez koji je rekao da će ubuduće raditi još dosta na psihi, ali da je svjestan da imaju mlad tim i da nekada mora to da se istrpi.

