Vidić istjerao mene i Muslina iz svlačionice, zato smo uzeli titulu: Hit priča iz Crvene zvezde: Na kraju su ga iznijeli

Nemanja Vidić je od samog početka karijere bio lider, a to se vidjelo pogotovo pred kraj sezone 2003/04. Priču o tome ispričao je Aleksandar Janković, tada pomoćnik u štabu Slavoljuba Muslina.

Kakav je šampion Nemanja Vidić moglo je da se vidi od samog starta njegove karijere, a jednu sjajnu priču o nekadašnjjem beskompromisnom defanzivcu ispričao je Aleksandar Janković.

Bivši trener Crvene zvezde, koji je u sezoni 2003/04 bio pomoćnik u stručnom štabu Slavoljuba Muslina, prisjetio se kako je tada sa 22 godine mladi defanzivac pokazao karakter i pogurao crveno-bijele ka tituli.

"To je negdje u mojoj glavi mjerna jedinica karaktera. To je situacija koja je nama prelomila prvenstva. Bodovna razlika u odnosu na Partizan je krenula da se topi i mi smo došli na plus tri u odnosu na Partizan, igrali smo kod kuće protiv Obilića i sljedeće kolo je bilo protiv Partizana na JNA", počeo je svoju priču u podkastu "Alesto" kod Ace Stojanovića Janković, pa nastavio:

"Priroda povrede je bIla takva da je zahtijevala pažnju i mirovanje i nikakav rizik jer posljedice bi mogle da budu ozbiljne i on se u jednom momentu pojavio u svlačionici i zamolio je mene i šefa da održi sastanak sa ekipom dan pred utakmicu i zamolio nas je da izađemo napolje. Došao je u civilu, obratio se igračima i rekao ja sam došao da igram", ispričao je on.

Sezona je već bila blizu kraja, zamor materijala se osjećao kod igrača i bilo je mnogo povrijeđenih pred mečeve sa Obilićem i Partizanom, ali kada je Nemanja Vidić ušao u svlačionicu - povrede su zaboravljene.

"Pošto smo imali nekoliko tih povrijeđenih ili polupovrijeđenih on je došao i rekao ja sam došao da igram i ti ćeš igrati i ti, i ti, i ti i nema povrijeđenih, da znate da povrijeđenih danas više nema!"

Meč sa Obilićem koji je tu sezonu završio kao treći na tabeli nije išao po planu, a iako je bilo planirano da u nekom trenutku Vidić izađe sa terena, on je na kraju morao da bude iznesen! Ipak, na kraju je odigrao i derbi i donio je Zvezdi titulu!

"Onda smo se dogovorili sljedeći dan protiv Obilića da u nekom trenutku pošto je došao bez treninga kad više ne može da da signal i da izađe napolje. Međutim bilo je 0:0 i 0:0, on nije htio da odustane i 60. i 70. minut i u nekom momentu smo dali gol, Marko Perović je dao gol za 1:0. Mi pogledamo u njega, on kaže sve OK. Kaže - ne. Dok se to nije prelomilo, mi u njega, vidiš već da mu teže ide. Žigić daje za 2:0 i u jednom momentu ne želi da izađe i na kraju pada od klizećeg starta i ostaje ukočen. Iznijeli su ga tako sa terena u grču cijelog tijela i ta utakmica je završena rezultatom 2:0. Kao produžetak toga došao je derbi 0:0 sa Partizanom i titula", ispričao je Janković.