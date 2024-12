"Šutnuo bi majku da igra protiv nje": Englezi Srbina vidјeli u Premijer ligi, poslije 23 minuta nestao sa Uba!

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih igrača u engleskom fudbalu nije uspio da se snađe ni u Superligi Srbije, pa je Goran Babić posliјe tek par mjeseci i 23 minuta napustio najslabiji tim u prvenstvu.

Ekipa Jedinstva sa Uba igra jednu od najslabijih sezona u istoriji Superlige Srbije, iako su na početku sezone doveli brojna pojačanja kako bi spremni dočekali izazove. Među fudbalerima koji su doputovali na Ub bio je i Goran Babić, nekadašnji kadetski reprezentativac Srbije rođen u Londonu, do prije samo nekoliko godina velika nada Sautemptona i fudbaler kojem se predviđala karijera u Premijer ligi.

Prијe nešto više od četiri godine najuticajniji engleski listovi pisali su hvalospјeve na račun mladog srpskog fudbalera. Goran Babić je rođen 2003. godine i sa samo 17 godina skrenuo je pažnju na sebe - poredili su ga sa Vejnom Runijem i Džejmsom Vard-Prausom, hvalili njegovu borbenost i disciplinu, uz napomenu da je napravio pravi potez kada je iz napada prešao u vezni red gdјe se još bolje snalazi.

Babić je rođen u Londonu i ponikao je u Brentfordu, koji je tada bio tek lokalni klub. Njegov talenat prepoznao je Sautempton koji već godinama važi za jednu od najboljih fudbalskih akademija u zemlji, pa se Goran Babić preselio na južnu obalu Engleske. I tamo je bio toliko dobar da ga je Gardijan smatrao najtalentovanijim fudbalerom u mlađim kategorijama "Svetaca".

"Kako saznajemo od jednog insajdera iz Sautemptonove omladinske akademije Babić bi 'šutnuo rođenu majku da igra protiv nje'. Prošle godine je igrao kao 'desetka' jer se dobro snalazi sa loptom u nogama, ali je od tada uzeo više udјela u defanzivi i sada više igra kao 'osmica'. Babić voli da startuje i voli da pobiјedi", piše u obrazloženju odluke Gardijana.

Tada su na njegov račun sipali komplimente, poredeći ga sa reprezentativcima Engleske.

"Podsјeća na Džejmsa Vord-Prausa zbog dobrog izvođenja prekida i zbog načina na koji ulazi u kazneni prostor. Sjajno je počeo sezonu u omladinskom timu", navodio je Gardijan krajem 2020. godine.

Nekoliko mјeseci kasnije iz Engleske su stigle vijesti o njegovom potpisivanju ugovora sa Sautemptonom, što je bio prvi korak ka Premijer ligi. Ipak, Goran ih nije napravio mnogo. Iako je plan bio da ga tim sa juga Engleske priključi U23 ekipi, a zatim dalje razvija dok ne postane dovoljno kvalitetan da igra protiv nekih od najboljih igrača na planeti, ništa od toga se nije desilo.

Babić je napustio klub nakon što mu je istekao dvogodišnji ugovor sa Sautemptonom, a zatim punih godinu dana nije igrao fudbal - zapravo, nije ni imao klub u kojem bi to mogao da radi. Praktično, njegov prvi korak u seniorski fudbal dogodio se ove sezone kada je potpisao ugovor sa Jedinstvom. Trebalo je da bude veliko pojačanje Ubljana za debitantsku sezonu u Superligi Srbije.

Fudbaler rođen u Londonu odigrao je samo 23 minuta u elitnom rangu srpskog fudbala i to u drugom kolu protiv Partizana. Na ostalim mečevima novajlije u elitnom društvu nije bio ni u konkurenciji za tim, a specijalizovani sajt "transfermarkt" navodi da je 7. novembra došlo do raskida ugovora. To znači da je Goran Babić već više od mјesec dana slobodan igrač i pitanje je kako će se to odraziti na nastavak njegove fudbalske karijere.

Babić je 10. septembra proslavio 21. rođendan i za njegovu karijeru ima još vremena. Istina, sve su manje šanse da ćemo ga vidјeti na velikoj pozornici - tokom poslјednjih godina ima tek nekoliko odigranih mečeva, pa će Premijer liga po svemu sudeći ostati nedosanjani san srpskog fudbalera rođenog u Londonu.

