Partizan precrtao fudbalera: "Ovako nešto nikada nisam doživio, uradio je nešto nedopustivo"

Partizan više i definitivno ne računa na Kervina Arijagu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je otpisao i definitivno Kervina Arijagu. Na njega ne klub ne računa u narednom periodu. Ni dok je Marko Jovanović tu, a ni kada neko drugi bude sjeo na klupu tima iz Humske. Vezista, koji je igrao i na štoperskoj poziciji u prethodnom periodu, napustiće srpsku prestonicu već tokom zimskog prelaznog roka.

Kao glavni razlog za sve to je kršenje klupske discipline i to u danima uoči utakmica protiv Spartaka i IMT-a, mečeva iz kojih je Partizan osvojio samo jedan bod. O tome je otvoreno pričao i trenutni trener Partizana. "Arijaga je napravio takav disciplinski prekršaj kakav nisam doživio ni kao igrač ni kao pomoćni trener. Desilo se to dan uoči meča sa IMT-om. Što se mene tiče, on je završio sa ovim dijelom sezone. Rekao sam to i čelnicima kluba poslije treninga, objasnio sam šta se dogodilo i na njega ne računam za meč sa Radničkim. Igračima je teško palo, pričao sam i sa kapitenom Aleksandrom Jovanović, pa sam i ostalima rekao šta sam imao", rekao je Marko Jovanović u razgovoru sa novinarima.

Imao je Marko i savjet za fudbalera iz Hondurasa. "Mora da shvati da je profesionalac, da igra u velikom klubu, da je plaćen od strane kluba i namjerno to govorim. Takve slučajeve neću tolerisati, dokle god sam ja ovdje, a tu sam još tri ili četiri dana. Njegovo ponašanje je nedopustivo. Ja sam djiete kluba, ovde sam od svoje 12. godine, prošao sam svašta, sad smo u periodu tranzicije i borimo se sa svim i svačim i onda nam se to desi. Pričaću detaljnije o tome poslije meča u Nišu, na klubu je da preuzme dalje korake", zaključio je Marko Jovanović.