Računam na Milojevića, ali... Terzić analizirao novog trenera Zvezde: Nema minulog rada, narod to ne interesuje!

Generalni direktor Crvene zvezde dotakao se dosadašnjeg učinka Miloša Milojevića na "Marakani".

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je na današnjoj konferenciji za medije dao podršku Milošu Milojeviću čija je prva polusezona na "Marakani" bila veoma burna. Naslijedio je Dejana Stankovića poslije šokantne ostavke legende crveno-bijelih i pred njim je bio veoma težak zadatak da "resetuje" ekipu. To je uspio na domaćoj sceni gdje je Zvezde ubjedljivo završila prvi dio godine kao jesenji šampion, dok je Evropa bila razočaranje.

Milojević nije uspio da prođe grupu u konkurenciji Monaka, Trabzonspora i Ferencvaroša, ali bez obzira na to što je prekinuta sada već tradicija da se i na proljeće igra u Evropi, ima "vjetar u leđa" rukovodstva.

"Miloš Milojević je sigurno jedan od najtalentovanijih srpskih trenera, ali Zvezda donosi pritisak, ovdje nije lako raditi i sprovoditi ideje. Naslijedio je ekipu kojoj je napravio dodatan plus u Superligi. Zadovoljni smo utakmicama protiv Ferencvaroša i Trabzona, sa druge dvije utakmice nismo zadovoljni. To su ljudske stvari, u sportu se griješi. Generalno smo zadovoljni jer je i on morao da prođe neke stvari. Ja mogu da računam na njega u dužem periodu, ali u Zvezdi mora da se pobjeđuje, nema minulog rada. Narod to očekuje od nas, ne zadovoljava se postojećim", rekao je Terzić.

"Mi smo u konstantnom rascepu između velikih želja i malih mogućnosti, ali to narod ne interesuje. To što smo 150. klub po budžetu, a 34. po uspjehu nikog ne zanima. Oni hoće šampiona Evrope! Da je neko navijačima 2014. godine pričao navijačima šta će se desiti, mislili bi da neko ovdje nije normalan", zaključio je Terzić.