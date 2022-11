Vidjeli smo Saudijce, senzacije su moguće! Orlovi broje sitno do Brazila - "Zamišljao sam kako ih dobijam ispred zgrade"

"Voleo bih što duže da ostanemo ovde... Ovo je moje prvo Svetsko prvenstvo, selektor me je pozvao i uvek ću dati sve od sebe kao što je to i do sada bilo", rekao je Gudelj.

Brazilci?

"To je dodatni motiv i to smo zaslužili do sada odigranim u kvalifikacijama i Ligi nacija. Do nas je da dokažemo na turniru", kratak je bio Gudelj.

"Kada sam počinjao ispred zgrade uvek sam zamišljao kao da igramo protiv Brazilaca. Koji je bio epilog, možete samo da zamišljate? Uvek sam zamišljao finale, za nas je u četvrtak već finale i da epilog bude kao i ispred zgrade", nasmejao se Đuričić.

