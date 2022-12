UŽIVO BRAZIL - JUŽNA KOREJA: "Selesao" deklasirao rivala, a nije ni poluvreme - Korejci žele što pre kraj ovog meča

Imao je Rišarlison autoput do gola Južne Koreje i baš kada je trebao da proigra Nejmara, bio je sebičan i šutirao, nakon čega je golman Kim uspeo da odbrani.

- GREAT SAVE BY ALISSON! WHAT A SHOT! pic.twitter.com/gh1vAJoWHh

Probao je Hvang sa skoro 30 metara, ali je Alison to fenomenalno skinuo. Ostaje 2:0!

Nejmaru je ovo treći meč protiv Južne Koreje, a do sada je već postigao tri gola. Prvi još 2013. u pobedi 2:0, a dva gola je postigao i u junu ove godine, kada je Brazil slavio sa 5:1!

Pogledajte kako je to bilo na meču Brazil - Srbija:

19 : 20

Sastav Južne Koreje

Selektor Južne Koreje Bento je izveo sledeće igrače na megdan Brazilu.

JUŽNA KOREJA: Kim Sjung Gju, Kim Mon, Kim Min, Kim Jong, Kim Jin, Li Djaje, Jung Vo, Hvang In, Hvang He, Čo Gue, Song Heung (C)

Najviše pažnje u redovima ove selekcije će sigurno privući fudbaler Totenhema Song Heung Min.