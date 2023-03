UŽIVO: Nastavljena je utakmica u Banjaluci, Borac vodi golom Ninkovića! (FOTO/VIDEO)

Fudbaleri Borca poslije prvih 45 minuta vode protiv trebinjskog Leotara u susretu 23. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon sigurne i ubjedljive pobjede nad Tuzlom sitijem (3:0), izabranici Vinka Marinovića na startu trećeg kruga domaćini su ekipi sa "Polica", a strateg Borca je upravo prethodni duel crveno-plavih apostrofirao kao "recept" i za Trebinjce.

"Ako ponovimo taj pristup, sigurno da očekujemo tri boda kako bismo se učvrstili na poziciji koja vodi u Evropu", rekao je trener Borca, koji večeras neće moći da računa na "kartoniranog" Fedora Predragovića, a pod upitnikom nastupa nalaze se Nedeljko Piščević i Alen Jurilj.

Gosti iz Hercegovine će prema najavama biti znatno oslabljeni zbog povreda, roviti su Marko Čubrilo, Aleksa Spaić, Andrej Đurić, Đoko Milović i Dejan Uzelac, a još nekoliko igrača se žalilo na povrede, potvrdio je trener Marko Maksimović, kojem će predstojeći duel biti poseban jer će po prvi put voditi neki drugi tim protiv matičnog Borca.

"Nisam nikad igrao protiv Borca dok sam bio fudbaler, a kao trener sam samo vodio jednom Leotar protiv Borca u Trebinju. Vjerovatno će mi kad dođem na Gradski stadion da prorade emocije jer ipak je to moj klub i moj grad. Za Borac sam vezan od malena, ljudi koji su iz Banjaluke to sigurno razumiju i to nikome ne treba da smeta. Sav se naježim dok samo pričam o tome", rekao je Maksimović za naš portal i dodao da su sve misli Leotara usmjerene ka opstanku.

"Leotar do kraja ima sve u svojim rukama što se tiče opstanka poslije lošeg starta u sezoni. To bi bilo ispunjenje cilja. Ova liga je dosta nezgodna, svako ko potcijeni bilo koga može potencijalno da ima problema".

Utakmicu će suditi Sarajlija Admir Musić a direktan prenos je na televiziji Arena sport.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 23. kolo

Zrinjski - Igman 2:1 (0:0)

/Tičinović 47, Jukić 85 - Denković 68/

Borac - Leotar (20.30)

Nedjelja:

Željezničar - Sloga Meridian (13.00)

Široki Brijeg - Tuzla siti (17.00)

Velež - Sloboda (19.00)

Ponedjeljak:

Sarajevo - Posušje (13.00)