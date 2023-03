Prvi put u Banjaluci protiv mog Borca? Marko Maksimović, trener Leotara: Sav se naježim kad pomislim na to!

Strateg Leotara Marko Maksimović biće u subotu uveče kao na "iglama" jer će prvi put u karijeri voditi ekipu protiv Borca na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Borac se bori za plasman u Evropu, a Leotar za opstanak u prvenstvu BiH i sigurno nas očekuje jedna zanimljiva utakmica u okviru 23. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj će "pomiješane emocije" imati Marko Maksimović, aktuelni trener trebinjske ekipe.

Mladi stručnjak iz Banjaluke, koji je ponikao u Borcu i bio igrač, sportski direktor i trener, koji je vodio crveno-plave od 26. decembra 2020. do 28. jula 2021. godine, po prvi put u karijeri će sjediti na klupi protivničke ekipe na Gradskom stadionu.

"Nisam nikad igrao protiv Borca dok sam bio fudbaler, a kao trener sam samo vodio jednom Leotar protiv Borca u Trebinju. Vjerovatno će mi kad dođem na Gradski stadion da prorade emocije jer ipak je to moj klub i moj grad. Za Borac sam vezan od malena, ljudi koji su iz Banjaluke to sigurno razumiju i to nikome ne treba da smeta. Sav se naježim dok samo pričam o tome",rekao je Maksimović za naš portal.

Na pitanje ima li neka očekivanja na koji način će biti dočekan od navijača Borca, priznao je da ima "pozitivnu tremu".

"Ne mogu da znam kako će me publika u Banjaluci dočekati, ali ona je uvijek mjerodavna u svemu. Što se tiče mene, ja sam trener Leotara, trudiću se da profesionalno uradim svoj posao, ali opet, sigurno mi neće biti kao svaka druga utakmica. Neće mi biti svejedno jer vodim tim protiv Borca u svom gradu. Imam pozitivnu tremu kako će sve sutra da izgleda na Gradskom stadionu. U svakom slučaju neobična situacija za mene".

Maksimović je dodao da su izabranici Vinka Marinovića apsolutni favoriti u predstojećoj utakmici.

"Ne samo što se igra u Banjaluci niti samo protiv Leotara već protiv svakog je favorit na Gradskom stadionu! Mi smo ekipa sa najmanjim budžetom u ligi, to stalno potenciram. Imamo i dosta kadrovskih problema za sutrašnju utakmicu, ali igrači će dati sve od sebe da se dobro prezentuju banjalučkoj publici. Igramo na dobroj podlozi u lijepom ambijentu i večernjem terminu. Sve to je dobra prilika za lijepu fudbalsku predstavu".

Nakon toga slijedi reprezentativna pauza, a nakon nje i odlučujuće borbe za Trebinjce u trci za opstankom u eliti.

"Leotar do kraja ima sve u svojim rukama što se tiče opstanka poslije lošeg starta u sezoni. To bi bilo ispunjenje cilja. Ova liga je dosta nezgodna, svako ko potcijeni bilo koga može potencijalno da ima problema", zaključio je Maksimović.