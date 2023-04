TE NIJE PLATA, TE NIJE OVO... A ONI U RUDNIKU? Duljaj traži samo jedno od igrača Partizana: Budi POŠTEN prema svetinji!

Igor Duljaj je od svojih igrača pred 170. "vječiti" derbi tražio da "budu pošteni prema sebi" i da sve drugo ostave na stranu kako bi dali maksimum za Partizan.

Trener Partizana Igor Duljaj tražio je od svojih fudbalera da "budu pošteni prema svetinji" i da sami pronađu motivaciju uoči 170. "vječitog" derbija koji se igra u srijedu u Humskoj pred praznim tribinama (18.30). Nakon četiri poraza u posljednjih pet utakmica, Partizan mora da pronađe izlaz iz krize protiv šampiona i najvećeg rivala Crvene zvezde, a već sada Duljaj zna da će imati problema da sastavi tim jer na raspolaganju nisu Belić, Fejsa i Andrade.

"Da li su moji igrači pošteni prema klubu? To morate njih da pitate... Ja kad gledam treninge, daju maksimum. Kad bi se to prenijelo na utakmicu, ne bi bilo problema. Nemam ja problema nekome da se udvaram, to su činjenice. Ne mogu da uđem sada njima u glavu. Imam problem jer nekada želim da se identifikuju sa mnom kada sam ja igrao, ali to su sada već druga vremena. Teška je situacija i imate raznih priča. Teško je onima što rade u rudniku i pekari. Teško je onome što ga otac pita da li ima nešto da se jede... Budi pošten prema sebi, klubu i svetinji koju predstavljaš", naglasio je Igor Duljaj.

Trener "valjka" istakao je da mu je žao što se derbi igra pred praznim tribinama i da očekuje "mrtvu atmosferu" koja nikako neće pozitivno uticati na fudbalere, ali očekuje od svojih igrača da poslije mnogo udaraca - sada uzvrate.

"Moja leđa mogu da podnesu veliki teret, ali rekao sam igračima - bio bih najsrećniji da ja mogu njihov teret da prihvatim na leđa. Moraju da i oni pomognu, postoji teren i deset na deset - i to je jedino mjerilo ko koliko vrijedi. Sve ostalo što se priča, to mora da se poništi, nema izgovora... Te nije plata, te nije ovo, a onaj koji poštuje dres Partizana - mora da opravda zašto je u Partizanu uključujući i mene", naglasio je Duljaj.