JA BIH VOLIO DA SAM JA PROBLEM! Duljaj slomljen zbog Partizana, da li ODLAZI? "Postaviću pitanje ljudima iz kluba!"

Igor Duljaj je došao u Partizan kako bi "ugasio vatru", a čini se da se ona samo još više rasplamsala u posljednja dva mjeseca.

Izvor: MN PRESS

Partizan je razočarao navijače drugim uzastopnim porazom na Banovom brdu poslije čega je drugo mjesto sve dalje, a čak je i učešće u UEFA takmičenjima pod znakom pitanja.

Crno-bijeli su doživjeli četiri poraza u posljednjih pet utakmica i sada je već jasno da nije mogao da ih "podigne" ni Igor Duljaj i da je problem daleko kompleksniji. Spuštene glave nakon poraza od Čukaričkog (0:1), teško je dolazio do riječi, a svima je jasno da se po glavi vrzma i riječ "ostavka".

Upravo o tome je više govorio na konferenciji za medije:

"Ono što ću ja da učinim, jeste da ću postaviti pitanje ljudima iz kluba što se tiče moje odgovornosti poslije ove utakmice. Da vidimo šta i kako dalje. Ja bih volio da sam ja problem, to bi riješilo mnoge stvari. Partizan i dalje postoji, bilo je i u prošlosti dosta kriza. Ja ću uvijek biti uz Partizan, da li sam na tribinama ili na klupi, ili negdje preko, uvijek ću ga poštovati i biti uz njega", kazao je otvoreno bez uvijanja Igor Duljaj i time postavio direktno pitanje rukovodstvu pred "vječiti" derbi koji Partizan čeka već u srijedu.

Duljaj i dalje insistira da je "najveći teg u glavi", o čemu priča od dolaska prije skoro dva mjeseca, dodavši ta zajedno moraju da vidi šta je najbolje za Partizan u ovom trenutku jer sada više nije sve u njihovim rukama, nego će morati da gledaju i rezultate koje bilježe Čukarički, TSC, Vojvodina.

"Greške se dešavaju, da prebacujem krivicu na nekoga, to nikada neću raditi, uvijek krivica kreće od glavnog, a to sam ja. Nikada na igrače, barem ne javno. Ono što imam da kažem reći ću u svlačionici", kazao je Duljaj o kiksu golmana Stevanovića koji je direktno "kumovao" porazu Partizana, čak osmog ove sezone u Superligi, što je nedopustivo, posebno ako se uzme u obzir da je do kraja ostalo još šest kola plej-ofa.