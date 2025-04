Široki Brijeg se neće braniti na "Grbavici": Dean Klafurić i Božo Musa najavili revanš protiv Željezničara

Revanš utakmica polufinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj Široki Brijeg gostuje kod Željezničara na rasporedu je u srijedu od 17 sati i 30 minuta.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Susret su na konferenciji za medije najavili šef stručnog štaba ekipe sa "Pecare" Dean Klafurić i defanzivac Božo Musa.

Trener Širokobriježana tvrdi kako rezultat iz prve utakmice (3:0) jeste dobar ali to je samo zalog za vjeru u prolaz dalje.

"Još ništa nije gotovo, sutrašnja će utakmica odlučiti ko će ići u finale Kupa i mi ćemo preduzeti sve da to budemo mi. Željezničar će, s druge strane, sigurno dati sve od sebe da stignu taj rezultat čim prije i da oni budu ti, a mi ćemo pokušati to spriječiti. Znamo da bi bilo totalno pogrešno da se mi tamo idemo braniti čuvajući taj rezultat jer to je u fudbalu nemoguće. Mi imamo jasan model i stil igre koji prezentujemo ove sezone i tako ćemo nastupiti i u ovoj utakmici", izjavio je Klafurić.

Božo Musa, kao jedan od iskusnijih igrača, očekuje dobru utakmicu i prolazak svoje ekipe.

"Želimo napraviti korak dalje, a to je ulazak u finale. Sigurno ćemo se dobro pripremiti i mentalno i fizički za ono što nas čeka. Sutra je četvrta utakmica u ovoj sezoni koju ćemo odigrati protiv istoga protivnika i nema tu velikih nepoznanica. Oni će jurnuti od prve minute jer nemaju što čekati s obzirom na rezultat iz prethodne utakmice. Biće nošeni svojom publikom, ali imamo mi dovoljno iskustva, pameti i znanja da se odupremo početnom pritisku. Moramo ući agresivno od prve minute s jasnom vizijom što nam je činiti i vjerujem da ćemo znati odgovoriti te da ćemo odvesti utakmicu na naš mlin", kazao je Musa.

Glavni sudija biće Ermin Sivac (Zenica), dok će pomoćnici biti Hasan Nanić (Bužim) i Amir Hušidić (Podzvizd). U VAR sobi sjediće Luka Bilbija. Prenos utakmice je na TV Arena Sport BH.

(MONDO)