CILJ JE ŠAMPIONSKA TITULA! Crveno-plavi obavili prozivku: Borac ima i imaće najjaču ekipu u PLBIH!

Na Gradskom stadionu u Banjaluci obavljena prozivka fudbalera Borca pred pripreme za narednu sezonu u kojoj će prioritet biti osvajanje šampionske titule.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca vratili su se sa dvonedejljne pauze i u ponedjeljak odazvali prozivci koju je obavio trener Vinko Marinović i njegovi saradnici.

Prozivci su prisustvovala 23 igrača, dok su Alen Jurilj i novajlija Damir Hrelja bili opravdano odsutni, ali u Borcu ističu da će ekipa birti kompletirana tokom ove i naredne sedmice.

Predsjednik Borca Milan Tegeltija rekao je da su u toku pregovori i da je cilj da se ekipa kompletira prije odlaska na Zlatibor 26. juna, gdje će crveno-plavi ostati dvije sedmice.

"U sedmici pred nama i narednim sedmica biće još dolazaka, kao i odlazaka. Želim da demantujem nekoliko tvrdnji koje su se pojavile u medijima. Jedna od njih je da je jedan broj naših igrača kojima je istekao ugovor otišao. To nije tačno. Sa nekima smo razgovarali, nekima smo dali ponude i čekamo njihove odgovore, sa nekima još uvijek smo u fazi razgovora. Za neke smo odlučni da ne ostanu u klubu, ali rano je govoriti o tome da li je neko otišao. Čim to bude mi ćemo to javno i saopštiti“, rekao je Tegeltija i dodao:

„Netačno je da je Ovčina odbio Borac. Sa Ovčinom je bilo komunikacije prije mjesec dana ali nije bilo ponuda i opcija nije više ni aktuelna. Pojavila se i informacija da je Radovac odbio Borac, to nije tačno, niko iz Borca nije kontaktirao Radovca“, istakao je on.

Predsjednik kluba jasan je kada su u pitanju ambicije u predstojećoj sezoni.

"Primarni cilj ove sezone je šampionska titula. To je prioritet. Pokušaćemo da napravimo što više u Evropi ove godine, ali za evropske ambicije – ulazak u grupnu fazu, to je plan naredne sezone. Pokušaćemo, naravno, da i ove godine doguramo što dalje, ali realnije je očekivati da to bude sljedeće godine. Borac raspolaže ekipom i raspolagaće ekipom koja će biti najbolja u prvenstvu", rekao je Tegeltija.

Trener Vinko Marinović nrekao je da je uobičajeno da se u ovoj fazi radi na kompletiranju ekipe i obavljaju razgovori, te da se nada da će to što prije biti završeno.

"Radićemo u Banjaluci, nakon toga idemo na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko utakmica. Igraćemo protiv Crvene zvezde 29. juna, tražimo protivnika za 4. jul, a 9. jula imamo dvije utakmice, protiv Jedinstva Putevi i Radničkog iz Kragujevca. Dobra stvar je što smo u drugom pretkolu tako da imamo dodatne dvije sedmice za rad. Nova sezona, novi ciljevi, novi izazovi, biće dosta rada i pokušaćemo da se što bolje pripremimo. Borac ima uvijek najviše ciljeve i tako ćemo se i postaviti i sigurno da očekujem da budemo kvalitetniji nego u prošloj, u kojoj smo svakako ispunili cilj plasmanom u Evropu i osvajanjem Kupa RS“, rekao je Marinović i dodao da će prije odlaska na Zlatibor fudbaleri Borca odigrati i 24. juna prijateljsku utakmicu sa Omarskom.

On je rekao da je zasada zvanično samo Tatar napustio klub, a da se razgovara sa igračima kojima su istekli ugovori, kao i sa nekima koji su pod ugovorom.

"Imamo mi i igrača koji su pod ugovorom, rzagovaraćemo i sa njima. Jedino je Tatar za sada otišao. Imamo situaciju da su 13-ici igrača na kraju sezone istekli ugovori, računajući i one sa kojima smo u međuvremeno produžili ugovore. Bilo je još razgovora sa nekim igračima i sigurno je da ćemo u narednom periodu razgovarati o tome“, dodao je Marinović.

Kapiten Aleksandar Subić poručio je da će ekipa nastojati da se što bolje spremi za predstojeće izazove na četiri fronta.

"Od sutra počinju treninzi, prvo ovdje pa na Zlatiboru. Na nama je da se što bolje spremimo za izazove u Evropi, prvenstvu i kupu. Nadam se da su se svi igrači dobro odmorili i spremili fizički i psihički za sve što slijedi. Nadam se da će ove pripreme, što je i najvažnije, proći bez povreda", rekao je Subić.