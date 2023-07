Trener i napadač Sarajeva najavili evro-duel u Gruziji: "Dolazimo sa velikom željom i puni samopouzdanja!"

Bordo tim će u četvrtak uveče gostovati u Kutaisiju ekipi Torpeda.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Sarajeva u četvrtak od 19.00 časova u Kutaisiju protiv Torpeda igraju prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Večeras će bordo tim u terminu meča odraditi trening na stadionu "Ramaz Šengelija", a prije toga, prisutnim predstavnicima medija su se na redovnoj konferenciji za novinare obratili trener Mirza Varešanović i napadač Renan Oliveira.

"Što se tiče same utakmice, mi dolazimo spremni. Dosta dobro smo upoznali protivnika, znamo im i dobre i loše strane. Gledali smo veliki broj utakmica, fokusirali smo se na utakmice gdje je došao novi trener iz Škotske (Stiv Kin, op.a.), i najviše pažnje smo posvetili tim utakmicama. Što se tiče nas, mi smo odradili jako kvalitetne pripreme u Sloveniji, odigrali četiri utakmice, ostvarili četiri pobjede tako da puni samopouzdanja i sa velikom željom ulazimo u ovu utakmicu i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat, ali i da ćemo se što duže zadržati u Evropi", poručio je Varešanović.

Zajedno sa ostatkom ekipe, u Gruziju nisu otputovali Danijel Avramovski, Besim Šerbečić i Enedin Mulalić. U javnosti su se pojavile određene spekulacije zbog čega se to dogodilo, međutim strateg bordo tima je objasnio cijelu situaciju.

"Ništa novo kad sam ja u pitanju, kad je u pitanju vrijeme koje provodim u Sarajevu. Ima raznoraznih interesnih grupa koje pokušavaju da unesu nemir u ekipu, sve to što su pisali naravno da nije tačno. Sa svoje strane, mogu da kažem da nikad bolja atmosfera i ambijent nisu bili u klubu. Dugo sam u klubu, bio sam u više navrata, nikad nije bilo ovako. Što se tiče Avramovskog, posljednji dan pred put, nakon posljednjeg treninga, nazvao me je na telefon i zamolio da ide u Skoplje jer ima privatne probleme i naravno da sam mu to omogućio jer fudbal nije najvažnija stvar na svijetu. Šerbečić je od ranije povrijeđen, dugo vuče tu povredu i nažalost trenutno je u takvom stanju da ne može dati 100 posto na terenu. Što se tiče Mulalića, on je na utakmici protiv Nafte dobio jednu povredu članka, tako da se on nije oporavio", istakao je Varešanović.

U napadačkom dijelu, mnogo se očekuje od Renana Oliveire, koji je prošle sezone na 14 premijerligaških mečeva postigao devet golova.

"Kao što je i trener rekao, pripremili smo se dobro za ovu prvu utakmicu. Znamo mnogo o timu Torpeda, naša priprema je bila obimna jer smo odigrali četiri kontrolne utakmice. Razmišljamo pozitivno i nadamo se najboljem", istakao je brazilski internacionalac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)