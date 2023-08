12 : 55 KRAJ! Završeno je obraćanje predsednika Sudije komisije FSS Dejana Filipovića povodom početka sezone u Superligi. Vidi opis Sad smo na udaru Partizana, a TSC je oštećen! Filipović odgovorio crno-bijelima na zahtjev za ostavku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

12 : 54 Slučaj "Kolubara" "Ne mogu da kažem da sam ponosan, ali normalna je stvar - nijedna utakmica za vreme našeg mandata nije prijavljena u UEFA zbog sudija. Nije bilo tendencije, grešaka ili bilo čega sličnog. Kad odem u UEFA, svake godine puštaju sudijama nove situacije gde su na Farskim Ostrvima dosuđena dva-tri penala, pa isključeni igrači, a nadam se da se nikada neće pronaći naše sudije tamo", rekao je Filipović. "Penal? Ništa, prirodna greška sudije, ništa mnogo blaže od onoga što smo videli na meču sudije koji sudi Svetsko prvenstvo. VAR nije tu da iščisti sve greške, preveliko učešće dovodi do ubijanja lepote u fudbalu. Mnogo nam je pomogao, ali vidite koliko je lepše kada sudija donese odluku. Nećemo sa VAR tehnologijom doći do bezgrešnosti".

12 : 51 Proširena lista? "Nije proširena na 25, ima ih 23. Nama je bitno da vam za jedno kolo treba 24 sudije. A neke VAR sudije se ponove... To je prosta numerika. Drugi razlog je bitan, a to je da je ostao isti u Prvoj ligi Srbije. Prošle godine smo ustanovili da je velika razlika između Superlige i Prve lige Srbije. Vidite kolika je pažnja na utakmice Superlige, a u Prvoj ligi Srbije, koje je sve bolje, i dalje nema VAR tehnologije i još je veliki jaz sudija da skoče u elitu", rekao je Filipović. "Napravili smo razvojnu grupu koja će da sudi i jednu i drugu ligu, pa ćemo da vidimo kome treba još neko vreme, a ko može odmah u Superligu". Izvor: MN PRESS

12 : 48 Da li bi Mitić opet sudio meč TSC - Partizan? "Ja kažem da svi koji rade u fudbalu - greše. Pričao sam o greškama sudija, ali ja preuzimam odgovornost, kao što je to slučaj i sa šefom stručnog štaba. I mi i vi... Da li bih delegirao istu trojku? Sigurno da ne bih. Kada se delegira za utakmicu nemate jedno rešenje u glavi, jer mora da se vodi računa i o drugom, trećem kolu. To je kao Sudoku. Ne valja da se sudija ponavlja istom klubu, da je u svakom kolu. Nije bilo problema sa mečom Mitića u Kruševcu, pa je sudio derbi, Partizanu i Voši, Partizanu i TSC-u, tako da je crno-belima sudio šest mečeva", kazao je Filipović. "Nema lošu istoriju sudijskih odluka sa Partizanom. Kad god se ovako nešto desi uvek pomislite trebalo je da bude opcija "B", ali u zavisnosti koliko to retko mislite znate da li dobro radite posao".

12 : 46 Da li je teško? "Jedan od razloga što smo se našli malo ranije je da Sudijska komisija i ja preuzmemo pritisak sa sudija. Naravno da ima mnogo saopštenja, a vama ostavljamo da procenite koliko tu ima osnova. Sudijama je mnogo teško jer 11 meseci treniraju i oni nisu plaćeni ta tri meseca van sezone. Podižu se norme, a sada su rezultati bili sjajni, međutim ima pritiska. Što se tiče nas, boli nas kad neko od tih momaka ima loš dana više nego saopštenje klubova", kazao je Filipović. "I mi kad smo se prihvatili ovog posla, sećate se onoga iz Nacionalne klase... I da smo manipulatori, falsifikatori i tako dalje. Ne možemo na osnovu jednog kola da donosimo konačne zaključke".

12 : 43 Ostavka? "U mandatu Sudijske komisije FSS i mene kao predsednika odlučuje Izvršni odbor. Produžen nam je mandat na još godinu dana (...). Sudijska komisija i ja kao predsednik zaista poštujemo FK Partizan kao instituciju, a ako FSS proceni da mi ne radimo dobro, mi ćemo se povući. Trudićemo se da radimo još bolje naredne dve godine. Više se oglašavala Zvezda, ali veliki klubovi imaju svoje strategije i mi se ne obaziremo previše na to", objasnio je Filipović. Izvor: MN PRESS

12 : 42 Više analiza? Zašto u Srbiji predsednik Sudijske komisije FSS ne analizira posle svakog kola kao što je to Mažić na Kipru? "U martu je bio prvi simpozijum predsednika Sudijskih komisija u Bukureštu. Imali smo dva dana sastanke, sada smo imali i sastanke sa Rozetijem i čujemo različita iskustva. Poštujemo što to rade Savezi, ali to je redak izuzetak. U Španiji i Engleskoj je četiri puta godišnje obraćanje. Negde i dva puta. To je izuzetak i poštujem to. Dobro znate kakve su okolnosti na Kipru i zbog specifičnosti njihovog fudbala to je izuzetak. Nisam siguran da li bi posle svakog kola bilo dobro. Ostavili smo mogućnost svakom klubu ako želi da dođe kod nas u FSS i da razgovaramo o tome", objasnio je FIlipović. Izvor: MN PRESS

12 : 38 O delegiranju sudija "Imam razumevanja za one koji su subjektivni, a utakmica je bila u rangu Lige Evrope. Svuda ih ima. Videli ste sada sa meča polufinala između Juventusa i Sevilje. Sjajan meč je bio i Spartak - IMT, takođe. Mi možda grešimo nekada u izboru sudija, ali odbijam da postoji ikakva naša tendencija da se neko ošteti od prvog kola. Kada se podvuče crta, mogu da kažem da je 11 od 16 klubova zvalo da se zahvali i pohvali suđenje. Jedan klub je bio zadovoljan, ali ne previše, dok se četiri kluba nisu oglašavala", rekao je Filipović.

12 : 33 O sudiji Mitiću "Ostavljam vama da zaključite da li je sudija bio tendenciozan i da li je grešio na štetu jednog ili drugog tima. Smatramo da sudija nije imao svoj dan, ali je prošle sezone izneo veliki deo prvenstva. Moramo da razumemo, loš dan, preteška utakmica za njih i svako ko se bavi fudbalom ima pravo na loš dan", kazao je Filipović o Mitiću. "Lako će vam preneti da li je dobio ikakve instrukcije od Sudijske komisije i delujemo kako je sve dogovoreno, a to je da svim klubovima obezbedimo podjednak tretman. Ocenili smo da su u jesenjem delu sezone da Crvena zvezda i Partizan budu blago favorizovani, ali pogledajte koliko su se klubovi oglašavali. Momci ne mogu da se izbore sa tim pritiskom i ako bismo skidali sa liste sudije koje greše, samo bismo stvarali tenziju i slali lošu poruku".

12 : 31 Nadoknada vremena? "Sudija je pokazao da se igra najmanje pet minuta, povreda golmana je trajalo minut, a isključenje Kalulua je trajalo 45 sekundi. Korner je izveden posle 5:45, a trebalo je da nadoknadi još dva minuta preko pomenutih pet minuta. Minimum je to još minut i po trebalo da bude. Nikako ne možemo da govorimo da je vreme isteklo ili da se sudija nije pridržavao pravila, naravno kada je nadoknada u nadoknati ne treba da bude striktan. Korner je, vreme nije isteklo, a on kao treba da svira kraj? Prostor nije u skladu sa pravilima igre", zaključio je Filipović.

12 : 28 Drugi penal za TSC? "Sudija je presudio da je prekršaj, pomoćni sudija je rekao da je bilo unutar 16, a ovde VAR sudija ne zove sudiju. Na osnovu slike treba da kaže da li je kontakt spolja ili unutra. Linija je sastavni deo prostora šesnaesterca, kao i aut-linije i poprečne. Ostavljam vama slobodu da zaključite da li je kontakt na liniji ili nije", kazao je Filipović.

12 : 25 Ofsajd Šćekića kod gola Ilića? "Pravljenje pokreta koje utiču na protivnika da igra loptom, tako piše u pravilima fudbalske igre o ofsajdu. Pogledajte igrača Partizana koji sapliće igrača TSC-a, pa ovde ne pričamo samo o ofsajdu, nego i o faulu. Dva igrača su onemogućena da igraju loptom i to treba da bude nauk jer slede bitne utakmice u Evropi. Sudije prepoznaju blokove, ovo je pokretni blok koji nije dozvoljen ni u košarci", kazao je Filipović.

12 : 22 Penal za Partizan! Promašeni penal Bibarsa Natha. Izvor: YouTube/Arena sport "Golman startuje na loptu, igrač stiže delić sekunde ranije... Ako skloni čistu loptu je prekršaj, ako ne, onda nije. Golman startuje prirodno i ako postoji prekršaj, minimalan je. Ovde je problem što VAR soba nije reagovala. Sudija je rekao da mu je posle one jedne teške odluke kaže jer je bilo u kratkom periodu. I to je nauk za sve nas. Da je ovde doneta tačna odluka, iako bi bila 'protiv Partizana', možda svega onoga do kraja ne bi bilo. Ovde nije penal", rekao je Filipović.

12 : 20 Penal za TSC! "Ako je isteklo vreme, kazneni udarac mora da se izvede. Takođe, nepisano pravilo UEFA je i za slobodne udarce i kornere, duh je fudbala takav... To je minimalno vreme koje treba da se nadoknadi. Sudija je uradio šta je trebalo da uradi. Sudio je kraj i čekao proveru VAR tehnologije. Pogledao je i dosudio penal koji je očigledan", kazao je Mitić. "Ovakve stvari i očekujemo od sudije Milana Mitića, ali bez VAR tehnologije, to je pad koncentracije".

12 : 17 Prva greška na TSC - Partizan! Izvor: Arena Sport/Screenshot "Propušten je da se dosudi faul za Partizan i žuti karton Stojiću. Ovo je propust, ovo ne može da bude građenje lopte i trebalo je da se dosudi prekršaj", rekao je Filipović.

12 : 14 O "večitima" "Prethodne dve godine sam bio na udaru Zvezde, a sada mnogo više Partizana, što dovoljno govori o našem radu, a ostali klubovi su daleko tiši... Igralo se sedam derbija u našem mandatu, a šest sudija različitih je sudilo mečeve. To više nije praksa kao u vreme Mažića i Radomana. Samo je Jovanović sudio dvaput derbije", kazao je Filipović i potom se osvrnuo na derbije iz prošle i pretprošle sezone. "Klubovi su imali ravnopravan tretman i u derbijima je odlučen prvak, a nije bilo primedbi na te derbije. Bila je samo jedna VAR intervencija i to na meču Milana Mitića na 168. derbiju. To je penal koji je dosuđen Partizanu". Izvor: MN PRESS

12 : 08 Ofsajdi? "Imali smo 11 korekcija VAR tehnologije na preko 300 utakmica, a sedam-osam su bili 'žileti'", kazao je Filipović i rekao da je to znak da naše linijske sudije sjajno uočavaju stvari.

12 : 06 Koliko se VAR meša? "Jedini koji se žalio je Radnički iz Niša koji je pobedio Inđiju 3:0, pa bio nezadovoljan suđenjem Milanovića. A pre toga su sa istom ovom komisijom ušli u Evropu. Imali smo 101 VAR situaciju prošle sezone, 15 puta je izostalo učešće VAR-a, što znači imali smo 86 VAR odluka na 365 utakmica, odnosno dve po kolu. To je prošle sezone u Ligi šampiona oko 2,5 što je mnogo za UEFA, a to nije dobro jer se minimalizuju odluke sudije na terenu", kazao je Filipović.

12 : 05 O suđenju u Srbiji "Ukupno veoma dobro suđenje, posebno u prolećnoj sezoni", ocenio je predsednik Sudijske komisije FSS i dodao da je cela sezona bila veoma neizvesna u borbi za drugo i treće mesto. "Što se tiče ispadanja, slobodni ste da se setite gde su sudije odlučile status. Grešaka je bilo malo, posebno u prolećnoj polusezoni. Poseban kuriozitet za tim momaka koje vodimo je to što su sva tri derbija i finale Kupa Srbija sudile domaće sudije, a ne internacionalci. To je nešto čime možemo da se ponosimo. Jedan derbi je sudio Milan Mitić (osporavani sudija na meču TSC - Partizan), kao i ponovljeni meč Partizan - Čukarički, odnosno TSC - Čukarički, najvažniji meč prolećnog dela sezone", objasnio je Filipović. "Bilo je prirodno da bude delegiran za ovu utakmicu, a svakome može da se desi loš dan". Izvor: MN PRESS

12 : 01 O čemu će pričati? Predsednik Sudijske komiisije će pred novinarima razgovarati o aktuelnim temama, a uz to analizirati utakmice prvog kola Superlige, saopštila je ta komisija. To znači da će on javno odgovoriti na poruke iz Partizana, u kome su ljuti zbog suđenja arbitra Milana Mitića u Bačkoj Topoli. Takođe, biće reči i o drugim mečevima. "Pravićemo retrospektivu prošle sezone i prošlosti koji su bitni i da stavimo sve u pravi kontekst", rekao je Filipović.