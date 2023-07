NEĆE DA PREĆUTI PARTIZANU, STIŽE ODGOVOR CRNO-BIJELIMA: Zakazano obraćanje u Fudbalskom savezu Srbije!

Čelnik Sudijske komisije FSS oglasiće se povodom napada iz Humske

Izvor: MN PRESS

Šef sudijske komiisije Superlige Srbije odgovoriće Partizanu na niz optužbi poslije meča crno-bijelih i TSC-a (3:3). Nakon nezvaničnih i zvaničnih oštrih poruka iz Humske, kao i izjave sportskog direktora Ivice Kralja, nadležni za suđenje u Fudbalskom savezu Srbije iznijeće svoju stranu i vjerovatno ponuditi odgovore na niz "strelica" crno-bijelih.

Predsjednik Sudijske komiisije će pred novinarima razgovarati o aktuelnim temama, a uz to analizirati utakmice prvog kola Superlige, saopštila je ta komisija. To znači da će on javno odgovoriti na poruke iz Partizana, u kome su ljuti zbog suđenja arbitra Milana Mitića u Bačkoj Topoli.

Kralj je zbog toga pozvao Filipovića da podnese ostavku i nazvao ga "nazovi čovjekom", kao što je i arbitra Mitića nazvao "nazovi čovjekom". "Pozivam ga da podnese ostavku jer svojim nečasnim djelovanjem uništava i narušava ugled i rad Sudijske organizacije i Fudbalskog saveza Srbije. Ovde su i te kako njegovi 'prsti', red je da se oglasi i objasni nepočinstvo njegovog pulena, a potom se povuče sa funkcije kojoj očito nije dorastao", poruka je Kralja.