PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENJEM O DERBIJU: "Veliko neznanje i tendenciozno suđenje protiv nas"

Tim iz Humske izdao saopštenje dan poslije meča u Bačkoj Topoli.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su novo prvenstvo Srbije otvorili remijem (3:3) protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, a taj meč izazvao je mnogo pažnje. Bilo je svega na jednom od najmodernijih stadiona u regionu - pa čak i ponoćnog obraćanja javnosti, ali smo na zvanično saopštenje morali da sačekamo nedjelju popodne.

Tim iz Humske se oglasio, spreman da ukaže na sve što se dešavalo u najvećem derbiju prvog kola novog šampionata. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Nakon jučerašnje sjajne fudbalske predstave u Bačkoj Topoli, u kojoj je mogla da uživa cjelokupna sportska javnost u Srbiji, prinuđeni smo da se oglasimo, kako bi zaštitili igrače, klub i sve koji vole Partizan. Sinoć su gledaoci na stadionu i u televizijskom prenosu imali priliku da vide i posvjedoče dijeljenju (ne)pravde sudije Milana Mitića!

Od samog početka sudija Mitić je u svom 'dijeljenju pravde' spojio dvije karakteristike - veliko neznanje i tendenciozno suđenje protiv Partizana. Teško je i pobrojati sve njegove greške na štetu našeg kluba u prvom poluvremenu, ali navodimo samo one najočiglednije: kod prvog gola TSC, jedan od igrača TSC-a se nalazi u ofsajd poziciji i ima uticaja na igru pre šuta igrača koji postiže gol. U situaciji kada igrač Stojić bez lopte, namerno i grubo udara Nikolića koji trči ka lopti, a što su videli svi na stadionu, za sudiju Mitića nema ničeg spornog! Vrhunac neznanja i namjere da ošteti Partizan, sudija Mitić je pokazao kada je nakon što je označio kraj poluvremena, dosudio sporan jedanaesterac za TSC!

I ovom prilikom sudija Mitić je dopustio da se igra duže od vremena predviđenog za nadoknadu i imao očiglednu namjeru da ošteti Partizan. Ovom sudiji nije prvi put da ovo čini. Provokativno se i otvoreno smijao u lice Partizanovim igračima, treneru i simpatizerima tokom cijele utakmice, a i nakon završetka iste. Teško je i pobrojati sve greške Mitića u drugom poluvremenu, pa tako u 57. minutu sudija poništava regularan gol Ilića, usljed navodnog ofsajda igrača Šćekića, čiji navodni duel sa protivničkim igračem nije imao uticaja na igru prilikom te situacije, te nema govora o ofsajdu!

Nikome na terenu nije bilo jasno šta Mitić sudi i koja pravila primjenjuje. Potom sudija propušta da start igrača TSC Cvetkovića sankcioniše drugim žutim kartonom, ali zato na drugoj strani nema problem da igrača Kalulua zbog dva starta sankcioniše sa dva žuta kartona i prestrogo ga isključi iz igre, u utakmici koja je bila sportski dramatična, ali laka za vođenje jer nije bilo grubosti igrača na terenu.

Nezasiti djelilac nepravde Mitić je tendencioznost i neznanje iskazivao tokom cijelog meča, a u 75.minutu na drzak način izmišlja kazneni udarac za TSC, iako se start Pantića nad igračem TSC dogodio van kaznenog prostora! I kao šlag na tortu, na samom kraju utakmice sudija svojevoljno odlučuje da vrijeme nadoknade od pet minuta, produži za samo njemu znano vrijeme čime je omogućio da ekipa TSC gol postigne van vremena koje je bilo određeno za nadoknadu!

FK Partizan je ubeđen da je sudija Mitić postupao sa namjerom i da sve greške koje je učinio na štetu našeg kluba ne mogu da ostanu nekažnjene, a sudija Mitić je nedostojan suđenja ovakvih i sličnih utakmica. Skrećemo pažnju nadležnim u FSS, a posebno u sudijskoj organizaciji i Dejanu Filipoviću, s obzirom na to da se ovo dešava na samom početku prvenstva! Ni na koji način ne prihvatamo svako širenje konteksta ovog dešavanja van fudbala. Ne želimo da tražimo alibi za rezultate, kao što to do sada nismo činili, ali moramo da kažemo istinu i zaštitimo trenera i igrače. Svi koji vole Partizan su imali sinoć priliku da vide lijepu, nadahnutu i organizovanu igru, da vide da su pojačanja, iako još uvijek nedovoljno uigrana, donela veliki kvalitet ekipi i da uz dobar i predan rad Partizan može ostvariti zacrtane ciljeve u sezoni koja je pred nama. Poručujemo svima da se nećemo demobilisati, naprotiv i da nas ovakve nepravde samo ujedinjuju pred naredne utakmice. Odajemo priznanje našem treneru i igračima na borbenosti i prikazanom umeću. Napred Partizan!"

