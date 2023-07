"ŠTA RADITE TO, BRE!?" Ovako je Partizan ispustio TSC u 96, Duljaj se odmah uhvatio za glavu (VIDEO)

Partizan je bio blizu pobjede protiv TSC-a, ali je zahvaljući dva kiksa u samoj završnici ispustio tri boda.

TSC i Partizan odigrali su meč sezone već u 1. kolu Superlige. Vidjeli smo šest golova, dva promašena penala, crveni karton, poništen gol i preokrete, a sve je zaokruženo pogotkom Miloša Stojića u 96. minutu za konačnih 3:3 na TSC Areni. Publika je zaista mogla da uživa u utakmici evropskog kvaliteta, a daleko više će žaliti u Partizanu jer su na minut do kraja imali tri boda u svom džepu.

Glavni krivci za primljeni gol u nadoknadi vremena su Aldo Kalulu i Nikola Antić i njihove greške "kumovale" su golu Stojića za radost tima iz Bačke Topole. Prvo je Kalulu napravio faul za drugi žuti na sredini terena, da bi poslije toga Antić u panici loptu izbio u korner, umjesto da ju je izbacio ka dijelu terena gdje nije bilo igrača.

Odmah je to znao Igor Duljaj, režiser prenosa je poslije Antićeve intervencije odmah pokazao Igora Duljaja koji je bjesnio na svog igrača kraj aut-linije, pa se čak sa usana moglo pročitati: "Šta radite to, bre?". Samo dvadesetak sekundi kasnije TSC je uspio da dođe do gola za 3:3 poslije perfektno izvedenog kornera Mirčevskog koji je u mrežu Stevanovića zakucao reprezentativni štoper Stojić, a ubrzo potom odsviran je i kraj utakmice. Pogledajte čitavu dramu u Bačkoj Topoli:

Poslije utakmice, Igor Duljaj je bodrio svoje igrače i održao je gotovo ratnički govor uz poruku da svi moraju zajedno da se drže kako bi uspjeli dalje, a posebno je pohvalio navijače koji su aplaudirali njegovim igračima poslije potpuno lude utakmice na TSC Areni, ali i objektivno govoreći prvog kiksa crno-bijelih.

Već idućeg vikenda Partizan gostuje u Novom Sadu, a potom igra prvi meč na svom terenu protiv Radničkog iz Niša. Između ta dva meča gostovaće i u prvom evropskom meču ove sezone, najvjerovatnije protiv Sabaha u Bakuu.