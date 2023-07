Partizan nikad nije imao ovakav dres! Brazilac ga prvi obukao u Humskoj, a evo kako je nastao (FOTO)

Sa novim napadačem, Partizan je pokazao i novu opremu

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Novi Partizanov fudbaler Mateus Saldanja potpisao je ugovor u petak i odmah sa novim dresom izašao na teren stadiona u Humskoj. S obzirom na to da je u pitanju potpuno nova garnitura rezervne opreme, sa dizajnom na koji navijači nisu navikli, veliku pažnju izazvala je Saldanjina "jedanaestica".

Partizanov rezervni dres je zvanično prvi put pokazan ovog jula kao dio novog izgleda crno-bijelih, napravljenog u saradnji sa kompanijom "Puma", novim sponzorom. Po dnevnoj svjetlosti i na fudbalskom terenu, dres izgleda zaista atraktivno. Pogledajte:

Direktor marketinga Partizana Dragan Velanac govorio je o tome kako je nastao dres. "Svi su očekivali da prvi dres bude neka moderna varijanta, niko nije očekivao retro, već da bordo-plavi bude takav, ali tu smo malo 'okrenuli' priču. U sjedištu Pume u Njemačkoj pravili smo dresove za novu sezonu i kad se na ekranu pojavio taj crno-bijeli dres, bila je reakcija 'to je to'. Dres neodovoljivo podsjeća na onaj iz 1998, praktično je isti", rekao je on.

O rezervnoj, bordo-plavoj varijanti, Velanac je rekao da "Partizan praktično nikad nije nosio takav dizajn dresa". "Svi sjećamo Njukasla i bordo-plavih dresova, tu leži i ljubav prema bordo-plavom dresu. Kroz istoriju, kad se pojavio, nije bio prvi, već četvrti ili peti Partizanov dres. U jednom periodu je pao u zaborav, do 2000-ih, kad se ponovo pojavio i opet 'eksplodirao'. Sad je postao ikona za navijače Partizana. Možda sam dosadan, ali jedan od uslova pri odabiru tehničkog sponzora je bio takav da dobijamo dres kakav želimo, a ne da biramo po katalogu".

Velanac je otkrio i kako je izbor pao na kompaniju "Puma" poslije višegodišnje saradnje sa "Najkijem". "Poslije duge saradnje sa prethodnim sponzorom, došlo je i do zasićenja između Partizana i Najka. Pregovarali smo sa par proizvođača sportske opreme i sa Pumom je to izgledalo najbolje. Svaka firma koja se bavi proizvodnjom opreme ima svoje uslove, svima im je jako bitna prodaja - ne samo dresova, već i zvanične opreme. Sa Najkom je bilo potrebno da prodamo 9.000 dresova da bismo imali svoj unikatan dres i to nismo uspjeli da dostignemo, a kod Pume je to drugačije. I to je jedan od uslova zbog kojih smo se odlučili za Pumu. Ta brojka je daleko manja, a ljudi iz Pume su se izuzetno potrudili da dizajn bude što unikatniji. "Svake godine se mijenja dizajnerski program Pume i shodno tome i shodno njihovim dizajnima prave se dresovi svih timova koje Puma sponzoriše. Već sad smo dobili prijedlog kako bi dresovi mogli da izgledaju i sljedeće godine."

Partizan će prvi meč u novoj opremi odigrati u subotu od 20 časova, na gostovanju TSC- u u Bačkoj Topoli. Trenera crno-bijelih Igora Duljaja pitali su u najavi te utakmice kako komentariše to što neki unaprijed otpisuju Partizan na startu sezone.