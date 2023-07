PARTIZAN UNAPRIJED OTPISAN? Evo kako Igor Duljaj odgovara na to!

Crno-bijeli kreću u takmičarsku 2023/24.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

FK Partizan spreman je za prvi meč sezone, protiv TSC-a u subotu od 20 časova na stadionu u Bačkoj Topoli. Uoči tog meča, trener crno-bijelih Igor Duljaj bio je upitan i da li mu smeta to što mnogi unaprijed otpisuju Partizan dok "vječiti" rival Crvena zvezda snažno hvata zalet za start sezone i Ligu šampiona.

"Nisam neki inadžija, ali to može da probudi motiv kod igrača, navijača, da nas bude što više i da budemo što jači. Moje kućno vaspitanje nalaže da uvijek mora da se poštuje sportski rival, ko god bio u pitanju. Vaspitavali su nas u Partizanu tako da poštuješ sebe i poštuješ druge. Ako budemo igrali i davali sve od sebe, očekujem više navijača", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare pred meč.

Kratko se osvrnuvši na prošlu sezonu, Duljaj je najavio i ono što čeka crno-bijele u 2023/24, kroz zaista velike promjene u timu. "Ne može lošije od prošle godine, niko nije vjerovao da ćemo završiti na četvrtoj poziciji, to se dogodilo, na neki način snosim dio odgovornosti što se toga tiče. Klub je učinio sve da što prije dođu pojačanja, u posljednjih par godina nije bio tako da se klub angažuje, možemo da raspravljamo i polemišemo šta je najbolje u okviru jedne ideje, šta je najbolje za FK Partizan. Svi smo shvatili šta nam je potrebno i išli smo ka jednom cilju - da potrebna pojačanja dođu što prije", rekao je trener crno-bijelih.

Kada će novi krilni napadač Ksander Severina igrati cijeli meč? "Severina je počeo da trenira prošle nedjelje, u ovom trenutku on ne može da izdrži 90 mintua u visokom ritmu. Kalulu isto ne može da izdrži 90 minuta i to su sitnice koje mogu na neki način da nas malo poremete, ali ostali igrači mogu. Kanute je tu više od tri nedjelje, drugi su isto došli na vrijeme. U principu, 'plus - minus' sve je kako treba, osim golmana Jovanovića, koji je bolestan", rekao je mladi trener.

On je kroz osmijeh objasnio i da je predvideo da će TSC biti prvi rival crno-bijelima. "Unaprijed sam rekao da će nam TSC biti prvi rival, a drugi Vojvodina. U svakom slučaju mora sa njima da se igra. Teško je igrati prvu protiv vicešampiona, oni su mlad, ambiciozan tim, koji igra na dosta agolova. Ako ne budemo imali podršku navijača, biće nam veoma teško. Ali s obzirom na ono što sam pročitao, znam da će ih sutra biti u velikom broju"