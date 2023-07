Žarko Lazetić iznio je svoje viđenje utakmice sa Partizanom u Bačkoj Topoli (3:3).

Izvor: MN PRESS

TSC i Partizan odigrali su meč sezone u Superligi, iako je tek prvo kolo. Viđeno je čak šest golova (3:3), mnogo propuštenih prilika, dva neiskorišćena penala. Crno-bijeli su najavili saopštenje usljed nezadovoljstva zbog odluka sudije Mitića, dok su u domaćem timu zadovoljni.

Svjedoče to i reči Žarka Lazetića, trenera TSC-a, na konferenciji za medije.

"Čestitam Partizanu na dobrom meču koji je bio sjajan u svakom smislu. Moji igrači bili su izvanredni, prvi dio bio je iznad mojih očekivanja, dva nova igrača, napadači nisu bili spremni i mislili smo da će biti teže. Izgubimo loptu, oni to kazne, promašeni penali, treba i to da se pogleda i analizira, mi i oni imali smo gol iz prekida. Korak napred i podstrek za nastavak sezone", počeo je Lazetić.

Naglašava da je njegov tim očekivao ovakvu igru crno-bijelih.

"Dosta novih igrača imamo i svakako će nam ovakav meč značiti za postavljanje baze. Nismo odustajali i to se isplatilo, došli smo do boda. Bila je preslikana utakmica kao prošli put, bili smo spremni na način igre Partizana i prostor na boku koji smo koristili. Očekivali smo da mogu da nas ugroze iz oduzetih lopti i to se i desilo. Pomogao nam je Rakonjac dosta, jer saigrače podsjeća na Ratkova."

Vjeruje da će sve doći na svoje.

"Znamo da se adaptiramo, tokom priprema smo uigravali dva sistema, ali ja nisam rob formacija. Manje se respektuje TSC nego što bi trebalo, priča se o nekim milionskim pojačanjima, a ovi igrači su prošle sezone bili ispred Partizana i Čukaričkog, zaslužuju više poštovanja", zaključio je Lazetić.

Vidi opis TSC SE NE POŠTUJE DOVOLJNO, PRIČA SE O MILIONSKIM POJAČANJIMA! Lazetić se oglasio poslije Partizana: "Očekivali smo ovo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

BONUS VIDEO: