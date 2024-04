VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA UŽIVO! Nižu se šanse Voše, crveno-beli u defanzivi!

Vukan Savićević sada je dodao loptu Andriji Raduloviću, a on opet nije uspeo da savlada Glazera, koji je sjajno odbranio

Prva pretnja Zvezde po gol domaćih! Mirko Ivanić protrčao je pored Lazarevića po levoj strani, dodao do Stamenića, a lopta je posle njegovog udarca zakačila Kataija.

Kreator igre crveno-belih Gelor Kanga ponovo kreće meč sa klupe, a u odnosu na derbi promena je to da je Aleksandar Katai starter protiv tima u kojem je ponikao. Takođe, u početnih 11 gostiju je i mladi Ognjen Mimović, kao i Uroš Sremčević, koji će biti najistureniji napadač umesto Šerifa Endiajea

Crveno-beli na šest kola do kraja imaju ogromnih 10 bodova prednosti, pa će u narednim utakmicama igrati za to da i teoretski odbrani titulu:

16 : 25

Vojvodina 12 godina čeka pobedu protiv Zvezde

"Slažem se da je to veoma dug period. Kao što znate, možda je to za nekoga čudo, ali ja verujem u čuda i niko ne može da ti kaže šta možeš, a šta ne možeš, to zavisi od nas. Daćemo sve od sebe da pobedimo posle 12 godina, što je veliki izazov za nas"– rekao je trener Vojvodine Božidar Bandović.