Zvezdini klinci pokazali silu: Ubjedljiva pobjeda u Kruševcu, Milojević vidio neke nove igrače!

Crvena zvezda pobedila Napredak u Kruševcu.

Izvor: MI/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda ubedljivo je pobedila Napredak u Kruševcu - 4:0. Nije bilo nikakve dileme oko pobednika, od prvog do poslednjeg minuta beogradski tim je dominirao, vodio glavnu reč na terenu i lako došao do trijumfa i nova tri boda.

Vladan Milojević dao je šansu velikom broju mladih igrača i oni su mu uzvratili na tome. Nikola Knežević postigao je prvi gol, pa je asistirao potom Urošu Sremčeviću i Aleksandru Kataiju. Konačan rezultat postavio je upravo Sremčević u drugom poluvremenu. "Zadovoljan sam, momci su svojim radom i odnosom zaslužili da igraju. Rekao sam i pre meča da u životu nikome ništa ne možete da date, da to mora da se zasluži io ni su to uradili. Pokazali su to na terenu. Ova utakmica treba samo da im bude motiv da rade, da slušaju trenere i da budu strpljivi", poručio je Milojević posle meča.

