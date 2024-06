Od ovog zavisi da li će Novak Đoković igrati na Vimbldonu! Odluka bi mogla da padne u četvrtak, evo i zašto!

Veliku ulogu u odluci Novaka Đokovića oko učešća na Vimbldonu imaće trening sa Janikom Sinerom.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Novak Đoković imao je rutu London-Minhen-London. Poslije treninga na Vimbldonu otišao je da pruži podršku fudbalerima na meču protiv Danske, pa se vratio u prestonicu Engleske. Još uvijek nije donio konačnu odluku oko toga da li će učestvovati na trećem grend slemu sezone.

Veliku ulogu u tome mogao bi da ima četvrtak, 27. jun. Zašto? Zato što je za taj dan zakazao trening sa Janikom Sinerom. Želi da se oproba protiv trenutno prvog tenisera svijeta, da odigra i trening set na visokom nivou i da provjeri stanje svog tijela i fizičke spreme. Ukoliko osjeti da je spreman i da može da se takmiči i sa njim, onda je jasno da će odgovor biti pozitivan. Ako to ne bude slučaj... Vidjećemo.

Potvrdio je i prije nekoliko dana srpski teniser da je u London došao baš iz tog razloga. Da provjeri koliko je spreman. "Plan je sve vrijeme bio da igram Vimbldon i to pokušavam da učinim. Zato sam došao ovdje ranije, da bih video kako stvari idu. Mnogi misle da to nije realno i da nije pametno, ali ne bih bio ovdje da nisam dobio dozvolu svog ljekarskog tima", rekao je Novak.

Žrijeb za turnir je 28. juna tako da će i to malo da ubrza donošenje odluke. "Ne forsiram sebe do 100 odsto, ali se nadam da ću doći do tog nivoa u narednim danima. Ako budem znao da mogu da igram na maksimumu ili blizu njega, onda ću igrati. Ako ne, neka daju nekome drugom šansu da proba", zaključio je Đoković.

(MONDO)

BONUS VIDEO: