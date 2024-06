Da li je Novaku Đokoviću ugrožena karijera? Doktor Rodić za MONDO: Na Vimbldonu imamo dva problema

Doktor Goran Rodić pričao je za MONDO o operaciji Novaka Đokovića, predstojećem Vimbldonu, Olimpijskim igrama...

Izvor: RTS / Printscreen /YouTube/Tennis Actu/Screenshot

Novak Đoković je čudo prirode. Operisao je meniskus u Parizu početkom juna i onda se tri nedjelje kasnije pojavio u Londonu i počeo sa treninzima za Vimbldon. Još uvijek nije zvanično potvrdio učešće na trećem grend slemu sezone, mada je samim dolaskom potvrdio veliku želju da se bori za osmu titulu na jednom od najpoznatijih turnira u svijetu "bijelog sporta".

Doktor Goran Rodić je bio među prvima koji je rekao da ga očekuje na Vimbldonu, pa smo iz tog razloga pozvali upravo njega da porazgovaramo o toj povredi, operaciji i svemu što se dogodilo u tom periodu. "Meni lično nije čudo. Očekivao sam ga na Vimbldonu, što sam već i rekao. Razmišljao sam u dva pravca. Jedno je da ta intervencija spada u takozvane neinvanzivne metode. Radilo se o povredi meniskusa u kojoj nije rascvjetan, nego je samo jedno parče izvađeno, što nije uticalo na njegovu nestabilnost zgloba u koljenu", počeo je Rodić razgovor za MONDO.

Prisjetio se zatim meča sa Fransiskom Serundolom na Rolan Garosu, pošto se na tom susretu Nole povrijedio početkom drugog seta kada se okliznuo. "Kada smo ga gledali poslije povrede, kamera je pokazala koljeno i vidjelo se da nije bilo otoka, nije bilo otečeno. Moguće da je bilo izliva u koljenu koji se detektuje određenim tehnikama. Ja radim sa ultrazvučnom dijagnostikom, time se i bavim. Ako je izliva bilo, bio je minoran. Kada se sabere, izgurao je do petog seta, tri seta igrao je povrijeđen. Sa lijekovima koji su mu skinuli bol, to su čisti analgetici."

Na kratko je zastao, pa nastavio. "Bio je to samo prvi dio priče. Intervencija je urađena u roku od 24 sata, najbitnije je da se kod profesionalnih sportista intervencija uradi u što kraćem roku. Ne dozvoljava se da dođe do nekih izliva, krvnih sudova ili da se u nekom vremenu koljeno napuni tečnošću. Onda mogu da stradaju druge strukture u koljenu koje su u samom startu povrede intaktne. Tečnost može da napravi komplikacije okolnoj hrskavici i tkivima. Došlo bi do niza reakcija koje bi išle u lošem pravcu i dovelo bi do dodatnih problema sa tkivima. Brza intervencija je bila ključ. Zahvaljujući tom doktoru ili bilo kom drugom koji bi to znao da uradi, je najelegantniji dio te priče. Novak je i fizički i psihički spreman, kada sam sabrao jedno i drugo to je bili ključno."

"RIZIK JE TOLERANTAN"

Gledajući sa strane, djeluje da je učešće na Vimbldonu rizik. "Ako pričamo o riziku, mislim da nije veći od 10 odsto, što može da se toleriše. Imamo dva problema. Jedan jeste trava kao podloga koja je najneprijatnija za proklizavanje. Posebno jer neće biti očuvana tokom cijelog turnira. Znate da se trava ogoljava oko osnovne linije najviše kako turnir odmiče. Drugi problem su protivnici. U suštini oni mogu da pokušaju da ga muče, da mu daju rizične lopte, koje gađaju ćoškove ili da ih krate češće nego inače, da bi morao više da istrčava i napred i nazad i lijevo i desno. Može to dijelom da bude i dobro, jer nije lako pogađati ćoškove.

Glavni cilj Đokovića je medalja na Olimpijskim igrama. Ako bude igrao na Vimbldonu to znači da će mijenjati dvije podloge i da poslije šljake na Rolan Garosu ide na travu, pa se opet vraća na istu tu parisku šljaku, pošto se tamo igra teniski turnir na OI. "Generalno u sportu je vrlo neprijatno kada igraju na različitim podlogama. I kada u fudbalu neke ekipe treniraju na veštačkoj, pa igraju na običnoj travi. Kamoli kada se podloge razlikuju šljaka, beton, trava. Taj domen rizika je u domenu razumnog da tako kažem. On je u dobroj formi, tijelo je spremno da to podnese. Desno koljeno je 90 odsto dobro kao lijevo. Domen rizika postoji, može da prokliza ili napravi pokret koji može da dovede do povrede. Ali, takav stepen rizika je isti i sa lijevom nogom, hoću da kažem da jeste rizik, ali u domenu razuma. Ako bude učestvovao, nije nerazumno. Hrabro je. Jedini sam čovjek u bijelom mantilu koji je rekao da ga očekuje tamo.

UGROŽAVANJE KARIJERE I KARABATIĆ

Izvor: Printscreen/Instagram/psghandofficiel

Uslijedilo je direktno pitanje - da li ovim ugrožava karijeru. "Ne, ne ugrožava karijeru", direktno je odgovorio Rodić.

Francuski mediji pisali su da je Novaku ljekara u Parizu preporučio legendarni rukometaš Nikola Karabatić. "Moguće je i to, oni su poznanici. Odlična je odluka da se artroskopija uradi što prije, tu na licu mjesta. Mogućnost da ga pregleda i operiše vrhunski doktor u takvom gradu velika. Moglo je to da uradi i nekoliko naših doktora, ali je pametno što je uradio to tamo i odmah. Dobitak je što je u 24 sata urađeno. Prolongiranje hirurške intervencije za takve stvari i meniskus može da produži rehabilitaciju."

"BOLJE ŠTO SE POVUKAO SA ROLAN GAROSA"

Zbog te povrede Novak se povukao sa Rolan Garosa, predao je četvrtfinalni meč Kasperu Rudu. Da li je i pored te povrede možda mogao da izađe na teren? "Bolje što nije nastavio da igra, donio je pametnu odluku. Imamo primjera u sportu, što je i najveća tajna i najveći katanac, da ljudi koji se povrede ne prepoznaju šta i kako mogu i tako prodube povredu. Što znači produžavanje oporavka. Donio je najpametniju odluku, nije kalkulisao."

Na posljednjem pitanju nas je doktor malo i iznenadio sa odgovorom, pošto nas je zanimalo koliko bi vremena za oporavak od operacije meniskusa bio potreban običnom čovjeku koji nije vrhunski sportista kao Novak. "Običnom čoveku je lakše, jer ne ide u maksimalne fizičke napore. Za običnog čovjeka bih stavio ruku u vatru da može. Ovo su maksimalni napori. Za normalne poslove, rekreaciju, to bi bila pjesma i za još manje vremena. Malo sam vas iznenadio odgovorom", zaključio je Goran Rosić sa osmijehom.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)

BONUS VIDEO: